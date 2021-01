La linea dura dei virologi: ​"Solo il lockdown ci salverà"

" Solo un lockdown ci salverà dalla terza ondata ". Invocano a gran voce la serrata definita i virologi Walter Ricciardi e Andrea Crisanti, certi di " un'evoluzione negativa della pandemia " nei prossimi mesi. A detta degli esperti, restrizioni e divieti non saranno sufficienti ad arginare la nuova - a quanto pare indiscussa - scia di contagi. "S olo una chiusura prolungata può riportare la situazione sotto controllo ", dicono. E, allora, tanto vale disbrigare la faccenda alla svelta, magari con uno stand-by "di tre settimane".

La terza ondata, ormai, sembra fuori discussione: ci sarà. Quando? " Tra due settimane ", pronosticano gli esperti. Dunque, che fare? L'ipotesi di una "linea soft", che tuteli cioè le libertà individuali in misura dell'evoluzione della pandemia, è già stata scartata. " Non credo che le misure basteranno a salvarci dalla terza ondata, ma non vorrei fare polemica . - ha commentato Walter Ricciardi, consulente del Ministero della Salute al quotidiano Il Tempo - Non vorrei essere troppo critico, ma temo che i prossimi dati le sovvertiranno come già successo in passato. Trovo giusto correlare le regole al livello di contagio, solo che si intravede un'evoluzione negativa della pandemia ".

Le ipotesi al vaglio del Cdm, con il ritorno alla suddivisione regionale per "fasce di colori" e l'inasprimento della soglia critica dell'Indice Rt, non convincono i virologi. " Se si fanno dei provvedimenti poi bisogna farli rispettare - continua Ricciardi - Le dichiarazioni di intenti non fermano i contagi e i dati dicono che gli assembramenti ci sono ancora e che si prepara una terza ondata che potrebbe arrivare entro due settimane quando avremo un aumento del contagio non banale ". L'Italia, ha concluso il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità " nella prima fase si è comportata molto bene, mentre nella seconda si è perso il controllo di test e tracciamento, ritardando il lockdown, e ora solo delle chiusure prolungate possono riportare la situazione sotto controllo ".