L'Inghilterra crolla: Kate, William e George reagiscono così

L’Inghilterra è crollata in casa a Wembley contro l'Italia, davanti al principe William, presidente d'onore della Federcalcio inglese (Football association), alla consorte Kate Middleton e al principino George. In tribuna, ad assistere alla finale degli Europei, c'era infatti anche il primogenito di William e Kate, che difficilmente dimenticherà la sua prima finale, in cui è passato dal sorriso alla tristezza in una sola serata.

Inghilterra battuta e delusione suo volti reali

Non è stata la prima partita di Euro 2020 a cui George ha assistito però. Infatti, prima dell’ottavo di finale con la Germania, il principino aveva supplicato i genitori di andare con loro allo stadio. Indossando lo stesso vestito del papà. Il Royal baby si è perso invece la semifinale contro la Danimarca, alla quale è andato solo William. Ma la finale era imperdibile. E così, baby George è tornato allo stadio con mamma e papà per vedere la finale di Euro 2020 e tifare per la sua Nazionale. Anche in questa occasione, come nella partita contro la Germania, George ha indossato giacca scura, camicia azzurra e cravatta, e non la maglia della Nazionale.

Il principino ha prima cantato l’inno a squarciagola, poi ha esultato felice dopo soli due minuti dall’inizio grazie al goal di Shaw in apertura di match. George è un appassionato di calcio e non poteva certo perdere l’evento dell’anno. Anche se, durante la partita in certi momenti è apparso anche un po’ annoiato, ma alla fine non è riuscito a nascondere la delusione sul suo volto quando ha capito che la sua squadra del cuore era stata battuta. A spuntarla l’Italia per 4-3 ai rigori.

William: "Il nostro cuore è spezzato"

Anche il papà William ha raccontato il rammarico provato, ma si è comunque complimentato con i vincitori sui social: “Il nostro cuore è spezzato. Complimenti agli Azzurri per la grande vittoria. Inghilterra sei andata avanti fino all’ultimo atto, sfortunatamente questo non era il tuo giorno. Uscite a testa alta e ne potete essere fieri. Sono sicuro che arriverà altro” ha twittato il duca di Cambridge direttamente ai Bianchi di Gareth Southgate. Al termine della finale persa dall’Inghilterra, il duca si è recato negli spogliatoi per parlare agli uomini di Southgate.

L’ultima foto che ritrae la famigliola insieme sugli spalti è quella da cui traspare una cocente delusione. In tribuna anche il Capo dello Stato Sergio Mattarella, il premier britannico Boris Johnson, il capo della Uefa Ceferin, l’attore Tom Cruise e il calciatore David Beckham. Questi ultimi, come Kate Middleton, reduci dal pomeriggio a Wimbledon.