"L'Italia sovrastima i morti. Basta che siano positivi..."

I numeri dei positivi in Italia sono sottostimati? I morti finiscono indistintamente nel calderone del Coronavirus? Fino a pochi giorni fa chi si poneva queste domande veniva automaticamente tacciato di negazionismo. E invece adesso qualche teoria inizia a essere presa seriamente in considerazione anche dagli esperti. Non da un no-mask qualunque, ma da Graziano Onder, responsabile del rapporto dell'Istituto superiore di sanità sulla mortalità da Covid-19: " Mentre da noi tutti coloro che muoiono e risultano positivi al tampone vengono classificati come decessi da Covid, non è così in altri Paesi ". Il dibattito è entrato nel vivo in seguito all'elaborazione dell'università americana Johns Hopkins di Baltimora, che colloca il nostro Paese al terzo posto nel mondo - dopo Messico e Iran - per quanto riguarda la letalità.

Oltre alle condizioni del sistema sanitario e al fattore inquinamento, va considerato che siamo la nazione con la maggior percentuale di popolazione anziana in Europa: la media anagrafica dei morti per Sars-CoV-2 in Italia è di 82 anni, persone di età avanzata e con più patologie. " A influire sulla mortalità ci sono anche le caratteristiche della nostra popolazione, che per un quarto è composta da ultrasessantacinquenni ed è la più anziana d'Europa ", ha spiegato il geriatra. Il direttore del dipartimento malattie cardiovascolari, endocrino-metaboliche e dell'invecchiamento, riporta La Verità, ha inoltre precisato che nel nostro Paese " il 90% dei morti sono per, e non con Covid. Persone anziane e con più patologie uccise comunque dal virus ".

"Così siamo i peggiori d'Europa"

L'auspicio è che l'Italia conteggi i decessi da Coronavirus come nel resto del mondo. Sì, perché sulla mortalità abbiamo sbagliato " contando in maniera diversa da tutto il resto dell'Europa ". L'infettivologo Matteo Bassetti non ci sta e perciò chiede di non lasciare questo aspetto nella totale indifferenza: " Vogliamo dirlo o vogliamo continuare nell'errore ed essere considerati i peggiori d'Europa? ". C'è però un " peccato originale " che riguarda i mesi di marzo e aprile, quando chiunque arrivava in ospedale con un tampone positivo, " anche se aveva un infarto, veniva qualificato come morto per Covid ".