"Allacci la cintura". E la passeggera spacca due denti alla hostess

La corte federale ha deciso di perseguire con due capi di imputazione Vyvianna Quinonez, la donna che lo scorso 23 maggio ha scatenato una rissa a bordo di un aereo Southwest Airlines diretto da Sacramento a San Diego, causando la rottura di due denti all'assistente di volo. Per lei l'accusa è di aggressione con conseguenti gravi lesioni fisiche e interferenze con i membri dell'equipaggio di volo e gli assistenti.

Tutto è nato quando la donna, residente a San Diego, durante il decollo del velivolo ha slacciato la cintura di sicurezza e abbassato il tavolino davanti a sé. Due azioni vietate in termini di sicurezza da qualsiasi compagnia aerea. Notati i movimenti, l'assistente di volo si è avvicinata alla donna per richiamarla all'ordine e invitarla a seguire correttamente le procedure indicate poco prima e a indossare correttamente la mascherina sul proprio volto.

La donna, invece di seguire le indicazioni dell'assistente di volo, ha dato in escandescenze, spingendo con forza l'hostess prima di alzarsi e di sferrarle un pugno in pieno volto. La maggior parte delle scene sono state riprese da altri passeggeri a bordo, che hanno successivamente diffuso il video, che è finito tra i documenti a disposizione dei giudici che seguono il caso. Dalle immagini si vede la Quinonez che afferra per i capelli l'assistente di volo che le si era avvicinata per richiamarla e l'intervento degli altri passeggeri a bordo che a quel punto si sono mobilitati per salvare l'hostess. L'aggressione ha provocato evidenti lesioni al viso all'assistente, oltre alla rottura di due denti.

" Secondo i testimoni, durante il volo era avvenuto un alterco tra un passeggero e un assistente di volo. Durante la lite, il passeggero ha colpito l'hostess, causandole gravi ferite ", si legge nella dichiarazione giurata presentata al tribunale di San Diego e riportata dal New York Post. La donna è stata arrestata al suo arrivo a San Diego e ha ottenuto il divieto di imbarcarsi su un qualsiasi volo della Southwest Airlines. L'hostess, invece, ha dovuto ricorrere alle cure ospedaliere una volta atterrati, rimediando 4 punti di sutura sotto l'occhio come conseguenza del cazzotto. Stando a recenti documenti presentati dalla difesa della passeggera, la Quinonez ha dichiarato di aver agito per legittima difesa.

Questo caso ha destato molto scalpore negli Stati Uniti, dove le liti in alta quota sono più frequenti rispetto all'Europa. La Southwest Airlines con un comunicato ha invitato anche le altre compagnie a prendere provvedimenti significativi contro i passeggeri che mostrano intemperanze in volo, in attesa che si pronunci definitivamente l'aviazione federale, introducendo nuove norme.