Foibe, quel gesto storico: mano nella mano a Basovizza

È un evento storico quello che si sta consumando in queste ore a Trieste. È la prima nella storia del confine orientale che un presidente sloveno rende omaggio con il capo di Stato italiano alle vittime della foiba di Basovizza con una corona di fiori.

Borut Pahor e Sergio Mattarella si sono recati anche al monumento ai quattro fucilati dell'Organizzazione Rivoluzionaria della Venezia Giulia, Tigr, per poi concludere la giornata in centro città, per siglare la cessione dell'ex hotel Balkan, incendiato nel 1920, alla minoranza slovena di Trieste.

Le tappe nei luoghi del ricordo si stanno svolgendo alla presenza di un ristretto numero di persone e senza la partecipazione della stampa, ad eccezione di Rai Quirinale. Questo nei giorni scorsi aveva sollevato le polemiche di diverse associazioni di esuli.

Un altro punto controverso è la scelta di deporre una corona anche ai fucilati del Tigr, un'organizzazione terroristica che tra gli anni Trenta e Quaranta ha messo a segno numerosi attentati per annettere la Venezia Giulia alla Jugoslavia.