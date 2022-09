Lombardia, via libera ai cimiteri per animali da compagnia

La Lombardia ha dato il via libera alla creazione e gestione dei primi cimiteri per animali. L’ok è arrivato dalla commissione lombarda Sanità che ha approvato il progetto di legge che disciplina la realizzazione, localizzazione e gestione dei cimiteri per animali d'affezione. Il documento, di cui Claudia Carzeri (FI) è stata relatrice e promotrice insieme a consiglieri di diversi gruppi di maggioranza e del gruppo Misto, intende stabilire una normativa uniforme e completa circa la realizzazione di tali aree, assicurando la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti, nonché garantire la tutela dell'igiene pubblica, dell'ambiente e della salute.

La Legge unica in Italia

La legge sarà discussa e votata in Consiglio regionale nella seduta di martedì 18 ottobre. " La mia proposta - ha spiegato Carzeri - nasce dal fatto che, nelle case italiane, la presenza di animali d'affezione è sempre maggiore: pensiamo, infatti, che circa il 39% degli italiani, una cifra pari a circa 20,3 milioni di persone, possiede almeno un cane o un gatto in famiglia “. Non solo. La pandemia ha dimostrato come gli animali domestici rivestono spesso un ruolo essenziale anche nella cura di disturbi specifici: un esempio è sicuramente quello della pet therapy, ormai sempre più diffusa e che tocca ambiti sempre maggiori.

L'affetto e la pet terapy