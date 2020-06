Lombardia, mascherine obbligatorie almeno fino a metà luglio

La Lombardia utilizzerà le mascherine almeno fino alla metà di luglio. Già era nell’aria la decisione di prorogare la normativa. Adesso è diventata ufficiale. Per almeno 15 giorni i lombardi dovranno continuare a indossare le mascherine ogni volta che usciranno dalle loro quattro mura domestiche.

In Lombardia obbligo di mascherine almeno per 15 giorni

Attilio Fontana, governatore della Regione Lombardia, ha spiegato, a margine di un evento che si è tenuto alla Fondazione Stelline di Milano: "Credo che continueremo ancora per 15 giorni: abbiamo parlato a lungo con tanti esperti e riteniamo che per una questione di precauzione sia giusto proseguire in questa direzione visto che i numeri stanno andando bene". Così ha risposto il presidente della Lombardia a chi gli chiedeva se la Regione avesse preso una decisione sull'obbligatorietà della mascherina. E chi sperava con il 1° luglio di poter dire addio alle mascherine che coprono naso e bocca dovrà metterci una pietra sopra. Almeno per il momento, poi si vedrà.

Dal 5 aprile il loro utilizzo è sempre stato obbligatorio

Tutto è cominciato lo scorso 5 aprile, quando il loro utilizzo o eventualmente, in mancanza di esse, l’uso di foulard o sciarpe per coprire il volto è diventato un obbligo. Ma ancora non si sapeva esattamente per quanto tempo. Dopo una settimana la decisione è stata prorogata di volta in volta. Fino ad arrivare al 15 luglio. Poi chissà. Martedì prossimo, il 30 giugno, sarebbe dovuto essere l’ultimo giorno, e invece il governatore Fontana ha deciso di prorogare ulteriormente, almeno fino alla metà del prossimo mese. Il presidente è arrivato a questa scelta dopo aver ascoltato il parere di diversi esperti. Come per esempio l’epidemiologo Vittorio Demicheli, che aveva fin da subito lasciato intendere la sua idea: “Le mascherine? Credo sia necessario mantenerle ancora per un po’, soprattutto nei locali chiusi”.