L'orsacchiotto sotto le coperte, la scomparsa, poi la chiamata: cosa è successo a Manuela

È stata ritrovata Manuela Fabiani, la 18enne scomparsa la scorsa notte dalla sua casa sull'Appia, nelle vicinanze di Pontinia, in provincia di Latina. Lo ha annunciato l'amica del cuore, Camilla, su Facebook: " Ringrazio tutti per la condivisione e la ricerca, - si legge nel post risalente a circa 10 ore fa - sta bene ". Dopo aver trascorso numerose ore in apprensione, i familiari hanno potuto riabbracciarla. " Ultimamente sta soffrendo molto, scoppiava a piangere improvvisamente, sicuramente sta vivendo una difficoltà enorme e noi facciamo il massimo per aiutarla ", ha raccontato Eugenio Fabiani, il papà della ragazza, in una intervista rilasciata a Il Messaggero prima del ritrovamento.

La scomparsa

Un orsacchiotto infilato sotto le coperte " come se avesse voluto simulare la sua presenza ", ha spiegato il papà di Emanuela, ingegnere elettronico e insegnante in una scuola di Latina. È stato lui ad accorgersi che la figlia non era nel suo letto all'alba di lunedì mattina. " Vado a letto tardi - ha raccontato il genitore - e passo sempre davanti alla sua stanza. Alle 6,30 mi sono alzato e non c'era più. Ultimamente si è lasciata con il fidanzato, sta soffrendo molto e noi siamo preoccupati per questa fuga improvvisa ". Dopo aver notato l'assenza sospetta ha provato a telefonarle: "È uscita senza documenti - ha continuato - senza soldi, ha soltanto il telefono ma non il caricatore ".

Le ricerche

I familiari hanno allertato subito i carabinieri che hanno avviato le ricerche. L'amica del cuore di Manuela, Camilla, si è attivata pubblicando un appello sui social con la fotografia della ragazza: " Chi ha notizie si faccia avanti ". Il post ha ricevuto riscontro immediato. Tanto che, nel giro di poche ore, sono arrivate decine di segnalazioni su presunti avvistamenti della giovane sull'Appia. Sul fronte delle indagini, gli inquirenti hanno lavorato alacremente provvedendo a visionare anche i filmati delle telecamere di sorveglianza nel tentativo di ricostruire gli spostamenti di Manuela.

"Stava male"

La ragazza si era allontanata di casa vestita di soli leggins neri e una felpa con la stampa di Ultimo, il suo cantante preferito. Circostanza che ha destato molti sospetti sulla scomparsa, specie perché non aveva raccattato né soldi né documenti. " Negli ultimi due giorni - ha spiegato il papà - era particolarmente giù di morale e non si era cambiata, indossava i leggins neri e la felpa del cantante Ultimo, probabilmente sono questi i vestiti con cui è uscita, non sappiamo se ha preso un giubbotto, stiamo cercando di vedere cosa manca ". Dopo la rottura con il suo ex fidanzato, Manuela non era più la stessa: " sta attraversando un periodo difficile - ha continuato Eugenio Fabiani - sta attraversando un periodo difficile ".

Il ritrovamento