Lotteria Italia 2020, l'estrazione del 6 gennaio 2021

Come tradizione, il 6 gennaio in Italia è il giorno dell'estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia. Anche quest'anno il mattatore della serata è stato Amadeus con i suoi Soliti Ignoti a partire dalle 20.30. Una lotteria segnata dai mesi pandemici, che riflette in parte il sentimento del Paese, a causa delle restrizioni imposte dal lockdown, sono stati due milioni in meno di biglietti venduti rispetto allo scorso anno (-31%), per un totale di oltre 10 milioni di euro in meno nelle casse statali.

Su un totale di 4.569.177 i biglietti venduti, il Lazio si conferma, ancora una volta, la regione in cui è stato venduto il maggior numero di biglietti della Lotteria Italia: in quest'edizione sono 837mila, che è però il -36,8% rispetto allo scorso anno, quando i tagliandi staccati furono 1,3 milioni. Quest'anno, però, si registra l'effetto Covid sulla vendita dei biglietti online della Lotteria Italia 2020: in questa edizione sono 105.737, circa 94mila in più rispetto allo scorso anno, che segnò il debutto del tagliando virtuale.

I premi della Lotteria Italia 2020 fanno gola a tutti, soprattutto in un momento di così grave crisi economica. Nel corso della serata de I Soliti Ignoti sono stati estratti i biglietti vincenti della Lotteria Italia che si aggiudicheranno i premi di prima categoria:

- Il biglietto con matrice E409084 vince il primo premio della Lotteria Italia che vale 5 milioni di euro ed è stato venduto a Pesarp (Pesaro-Urbino);

- Il biglietto con matrice G162904 vince il secondo premio della Lotteria Italia che vale 2 milioni di euro ed è stato venduto a Prizzi (Palermo);

- Il biglietto con matrice A066635 vince il terzo premio della Lotteria Italia vale 1 milione di euro ed è stato venduto a Gallicano nel Lazio (Roma);

- Il biglietto con matrice D114310 vince il quarto premio della Lotteria Italia vale 500mila euro ed è stato venduto a Altavilla Irpina (Avellino);

- Il biglietto con matrice A211417 vince il quinto premio della Lotteria Italia vale 250mila euro ed è stato venduto a Cavarzere (Venezia).

Solo uno dei cinque premi di prima categoria quest'anno è andato al nord (Caverzere, Venezia). Per la legge dei grandi numeri, inoltre, uno è andato al Lazio (Gallicano nel Lazio, Roma). Uno dei cinque è stato acquistato in Campania (Altavilla Irpinia, Avellino), uno nelle Marche (Pesaro, Pesaro e Urbino) e uno in Sicilia (Prizzi, Palermo).

L'estrazione della Lotteria Italia 2020 del 6 gennaio 2021 in diretta con Amadeus è solo la prima parte del concorso. Infatti, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, durante la diretta, ha comunicato le serie dei 25 biglietti vincenti di seconda categoria, del valore di 50mila euro ciascuno. Inoltre, durante i Soliti Ignoti c'è stata anche la comunicazione dei 100 biglietti vincenti da 25mila euro ciascuno.