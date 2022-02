Così Chiara Ferragni riesce a "mercificare" anche la lotta Lgbt

Tutto si può dire di Chiara Ferragni tranne che non sia abile e capace in quello che fa. Ogni campagna che lancia e promuove attraverso i suoi canali social è un successo assicurato, frutto di una minuziosa e accuratissima strategia di marketing e comunicazione, capace di controllare tutto ciò che è algoritmico per "cavalcare" il dibattito pubblico e intercettare preferenze e sentimenti della generazione Z. È lei, infatti, la regina indiscussa del digital marketing e dell'influencer marketing, tanto da essere diventata lei stessa un brand milionario. Una macchina da soldi praticamente perfetta. E secondo recenti ricerche, qual è una delle caratteristiche più marcate della cosiddetta generazione Z? Oltre a considerare Greta Thunberg una sorta di rivoluzionaria, è sicuramente l'essere "gender-fluid", un po' per istinto modaiolo, un po' per strizzare l'occhio al politicamente corretto imperante, d'importazione statunitense-liberal. Per molti giovani sembra proprio che maschio e femmina siano due categorie ormai superate, dal momento che il 10% afferma di non identificarsi in un genere preciso. E allora ecco che Chiara Ferragni e il suo impero di marketing e comunicazione hanno di recente lanciato la campagna social chiamata #LoveFiercely, a supporto del CIG Arcigay Milano, per celebrare l'amore egualitario. Ma cosa c'è dietro questa campagna social pro-Lgbt?

Ferragni lancia la campagna social pro-Lgbt

Come riporta l'Ansa, l'iniziativa, lanciata il giorno di San Valentino, ha come obiettivo quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle sfumature dell'amore grazie a " un racconto aperto e schietto della stessa Chiara Ferragni e di tre coppie appartenenti alla comunità LGBTQ+ ". " Con questa campagna, attraverso le esperienze di tre coppie che ammiro, voglio condividere cosa significa per me amare in maniera libera e fiera - spiega Chiara Ferragni - senza farsi influenzare da chi giudica ed etichetta. Ed è questo il tema che oggi mi sta a cuore e sul quale vorrei puntare l'attenzione dell'opinione pubblica, utilizzando la mia rete per arrivare a un pubblico globale ". La celebrazione avviene rigorosamente via social, Instagram per la precisione, il social media preferito dai giovani insieme a TikTok, dove l'influencer più famosa d'Italia può contare su più di 25 milioni di follower, tanto che ogni suo post può valere fino a 52mila euro.

" Ho riso, ho pianto, ma soprattutto - scrive Chiara su instagram - ho imparato molto dalle storie d'amore e di vita di @loredane_tshilombo @saralapignola @mehths @chiarapierii @nickcerioni @leandroemede. Sono loro i protagonisti assoluti dell'iniziativa #LoveFiercely che ho voluto in supporto ad @cigarcigaymilano e che in questo video si raccontano. Sono loro i protagonisti, le voci, le anime belle che spero possano essere d'esempio a noi tutti e simbolo di un cambiamento radicale nella società dove voglio essere orgogliosa di vivere e crescere la mia famiglia ". L'obiettivo della campagna #Lovefiercely è quello di invitare a partecipare di tutti coloro che vogliono raccontare la loro storia d'amore taggando su Instagram #chiaraferragni e #lovefiercely. Parte del denaro raccolto - non è ancora stato precisato quanto - servirà per una "buona causa", sovvenzionare l'ampliamento del progetto Scuola del CIG Arcigay Milano.

"Così mercifica la lotta Lgbt"

Il rischio - concreto - di queste campagne social condite di buoni sentimenti e frasi da Baci Perugina - con tutto il rispetto per questi ultimi - è che i messaggi che esse lanciano appaiano piuttosto freddi e calcolati. Poco "sinceri", studiati a tavolino per apparire dei buoni filantropi. Come spiega su Domani Serena Mazzini, social media manager che si occupa di comunicazione digitale per grandi brand, guardando il video promosso da Ferragni " ci si chiede esattamente queste persone chi dovrebbero rappresentare: tra content creator che collaborano con multinazionali, affermati stylist e fotografi che per hobby avevano una linea di occhiali che ha indossato Lady Gaga ". Il dubbio, dunque, è che la campagna sia un " tentativo di estetizzare e de-politicizzare una battaglia sacrosanta ", dato che le persone utilizzate " per lanciare questo messaggio di inclusione sono dei privilegiati della Milano bene che sembrano usciti dalla Design Week ". Tutto molto "radical chic", insomma.