Luca Ricolfi "schiaffeggia" Conte: "Al governo non resta che terrorizzarci"

Ancora una discussione dai toni accesi nei salotti televisivi italiani. Il coronavirus è un tema caldo, per non dire scottante, e le posizioni sono spesso contrastanti tra le parti politiche, così come dalle parti della scienza non si riesce a trovare una linea unica per fare fronte comune. Uno degli scontri più accesi dele ultime ore si è consumato su La7, nello studio di L'Aria che tira, tra Andrea Romano del Pd e il sociologo Luca Ricolfi. L'oggetto del dibattito, come spesso accade, è la critica al governo, che stavolta è arrivata dal sociologo. Impossibile per Romano ascoltare qualcuno che non condivide l'operato di Giuseppe Conte e così è nato l'ennesimo quarantotto televisivo.

Luca Ricolfi si trova in collegamento con Myrta Merlino e il suo discorso scostante dalla linea professata dal governo proprio non è andato già ad Andrea Romano, che ha voluto spostare il discorso sul fronte politico: " Lei adesso è diventato il beniamino di Matteo Salvini e Giorgia Meloni ". Luca Ricolfi, però, non è uno sprovveduto e così risponde a tono al parlamentare del Partito democratico, usando l'arma dell'amara ironia: " Sono barricato in casa e metto gli assi di legno alle finestre, al governo resta solo l'arma di terrorizzarci ". Da questo momento è iniziato un rimbalzo di frasi e di accuse concitate, che hanno visto Andrea Romano perdere le staffe davanti a un sociologo che esprimeva il suo pensiero a fronte di quanto studiato e verificato in questi mesi. Ma nell'ultimo periodo, essere in disaccordo con il governo sembra essere una colpa, non avere un pensiero allineato è motivo di discussioni e di accuse.