"Investito sulle strisce", in coma irreversibile il linguista Luca Serianni

Non sono buone notizie quelle che arrivano dall'Ospedale San Camillo, dove si trova ricoverato in coma irreversibile il linguista e filologo italiano Luca Serianni. Classe 1947, Serianni stava attraversando la strada all’incrocio fra via Isole del Capo Verde e via dei Velieri a Ostia, quando è stato travolto da una Toyota Yaris. Alla guida dell’autovettura una donna di 52 anni, che si è fermata a prestare soccorso. Al momento però le dinamiche dell’incidente, avvenuto intorno alle 7:30 del mattino, sono ancora in via d’accertamento. Sull'incidente indagano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

Le condizioni dell'accademico sono apparse subito molto serie e, dopo essere stato trasportato d’urgenza al Grassi di Ostia, alla luce della grave situazione, il professore è stato trasferito all’ospedale San Camillo dove al momento lotta tra la vita e la morte. Serianni è stato professore ordinario di Storia della Lingua Italiana presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza ed è considerato uno dei più importanti linguisti e filologi italiani. Nella sua attività ha condotto numerose ricerche in merito ai diversi momenti della storia della linguistica italiana dal Medioevo a oggi, ed è uno dei curatori, assieme a Maurizio Trifone, del vocabolario della lingua italiana Devoto-Oli.

È socio dell'Accademia della Crusca e dell'Accademia dei Lincei, oltre a essere, dal dicembre del 2010, vicepresidente della Società Dante Alighieri. Nel 2017 è stato nominato consulente del Ministero dell'Istruzione per l’apprendimento della lingua italiana. Da molti anni vive a Ostia, dov’è molto attivo in ambito culturale e sociale: l’anno scorso aveva tenuto, nella cornice della Chiesa di Regina Pacis, tre lectio magistralis gratuite sulla Divina Commedia.