Lucia Annunziata dimessa allo Spallanzani: è negativa al Covid

Lucia Annunziata è stata dimessa dall'ospedale Spallanzani di Roma. La giornalista era stata ricoverata all'Istituto nazionale per le malattie infettive una settimana fa per sospetto Covid-19. All'insorgere di febbre alta e difficoltà respiratorie, l'ex direttrice dell'HuffingtonPost era stata trasportata in ambulanza dalla sua abitazione all'ospedale dove è stato subito effettuato il tampone. I sintomi, sorti all'improvviso, erano del tutto simili a quelli del coronavirus, ma il primo test ha dato subito un esito negativo.

A quanto si apprende, alla giornalista è stata diagnosticata una grave forma di polmonite interstiziale bilaterale che, come quelle causate dal nuovo coronavirus, le ha dato per giorni febbre e difficoltà respiratorie. Così la Annunziata è stata trattenuta in ospedale fino al miglioramento complessivo delle sue condizioni di salute e sottoposta alle cure. Come riporta il Messaggero, i tamponi a cui è stata sottoposta sono risultati tutti negativi. Dopo una settimane di cure, la giornalista è stata dimessa oggi dallo Spallanzani e ora dovrà proseguire il recupero, con terapia farmacologica a sostegno, nella sua abitazione.

La giornalista stava continuando a condurre il suo talk show "In mezzo'ora in più", in onda ogni domenica su Rai3, anche durante l'emergenza coronavirus. Per evitare contagi e diffusione del virus, la Annunziata era in studio da sola con gli ospiti collegati tutti via Skype. Dopo le dimissioni dallo Spallanzani, la giornalista dovrà proseguire il recupero a casa e il ritorno sul piccolo schermo dovrà attendere.

Secondo quando riferito dall'ultimo bollettino dell'Istituto, sono 166 i pazienti Covid-19 positivi ricoverati allo Spallanzani di Roma. Di questi, 23 necessitano di supporto respiratorio. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 267 e dalla struttura assicurano che in giornata sono previste ulteriori dimissioni di asintomatici o paucisintomatici.