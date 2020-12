L'Ue ora "dorme" sul vaccino "Niente ok prima di Natale"

Un portavoce dell’Ema, l’agenzia europea per i medicinali dell’Unione europea, ha affermato a Focus Online che la data per l’approvazione del vaccino Pfizer-Biontech resta quella del 29 dicembre. Questo, dopo che il quotidiano tedesco Bild, citando fonti della Commissione Europea e del governo tedesco, aveva indicato con il 23 dicembre il giorno di inizio della vaccinazione in Germania, in anticipo di una settimana sulla data prevista. E comunque entro l’anno, parlando anche del 26 dicembre. Lo stesso ministro della Sanità, il tedesco Jens Spahn, aveva detto: "Puntiamo tutto sul fatto che il vaccino sia approvato prima di Natale" .

Il pressing di Germania e Italia sull'Ema

La smentita è arrivata subito dall’Ema che ha tenuto a sottolineare che nel caso vi saranno cambiamenti lo annunceranno. E ribadendo che per il momento la data è quella del 29 dicembre.

Intanto la Biontech, che ha sviluppato il vaccino con l’americana Pfizer, ha fatto sapere che loro sono pronti: “Abbiamo già preparato e immagazzinato i primi lotti per l'Ue, appena ci sarà luce verde dall'Ema e dalla Commissione possiamo iniziare le procedure per la distribuzioni delle dosi ai centri vaccinali". Quindi sembra che sia l’Europa a dormire. In pressing anche il nostro ministro della Salute, Roberto Speranza, che, come si legge sul sito del governo, ha chiesto all’Ema di accelerare le procedure di approvazione: “Il mio auspicio è che l’Ema, nel rispetto di tutte le procedure di sicurezza, possa approvare il vaccino Pfizer Biontech in anticipo rispetto a quanto previsto e che al più presto le vaccinazioni possano iniziare anche nei Paesi dell’Unione Europea" .

Insomma, Roma e Berlino sembrano unite per accelerare i tempi, dato che Paesi come Gran Bretagna e Stati Uniti hanno già iniziato le vaccinazioni, ma l’Ema sembra fare orecchie da mercante.

Ema: "Approvazione del Vaccino il 29 dicembre"

Anche se il tabloid tedesco ha riferito, citando fonti del governo tedesco e della Commissione europea, che l’agenzia europea potrebbe autorizzare il vaccino prima del 29, la stessa ha alzato un muro, ribadendo che non vi sono al momento variazioni di data.

Gelida anche la risposta arrivata da Bruxelles: "Non scenderemo a compromessi sulla sicurezza e non eserciteremo alcuna pressione politica sull'Ema a tale scopo" . Un portavoce della Commissione europea ha detto chiaramente all'AGI che l’Ema è un'agenzia indipendente e che dipende solo da loro il processo di autorizzazione dei vaccini, così come le tempistiche.