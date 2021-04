"Scusa compagno Napolitano". E Lula fa mea culpa su Battisti

A distanza di anni dal caso Cesare Battisti è arrivato il mea culpa da parte di Luiz Inacio Lula da Silva, conosciuto semplicemente come Lula. L'ex presidente brasiliano, in un'intervista rilasciata ai microfoni di Tg2 Post, si è espresso sulla decisione di non aver estradato durante i suoi mandati l'ex terrorista del gruppo di estrema sinistra Proletari armati per il comunismo: ha fatto sapere di aver preso la decisione di mantenere Battisti in Brasile " sulla base di un orientamento del ministero della Giustizia ", ritenendo che fosse una decisione corretta " perché credevano che fosse innocente ". Tuttavia, alle luce della confessione sulla sua colpa, " io devo ammettere di aver commesso un errore e con questo voglio chiedere scusa al compagno Napolitano, e lo faccio con orgoglio ". E ha colto l'occasione per scusarsi anche con il " popolo italiano ".

Contestualmente è arrivata la reazione di Adriano Sabbadin, che purtroppo ricorda bene " un capodanno infernale ": quando Lula decise di non estradare Battisti, " sono caduto nello sconforto, un'altra ferita in una lunga vicenda che mi ha segnato significativamente, in cui ho sempre cercato verità e giustizia in nome di mio padre ". Il figlio di Lino - il macellaio ucciso il 16 febbraio 1979 a Santa Maria di Sala (Venezia) dai membri del gruppo Proletari armati per il comunismo - all'Adnkronos ha fatto sapere di aver accettato le scuse: " Se ha capito di essersi sbagliato su Battisti, meglio tardi che mai ". Si aspetta però che anche la Francia faccia i suoi passi in avanti: " Dà ancora protezione a degli assassini ". Sabbadin non ha ancora digerito la mancata estradizione verso l'Italia (prima dello scadere della prescrizione) di Luigi Bergamin, compagno di lotta di Battisti, condannato in via definitiva a 17 anni e 11 mesi: " La nostra politica ha fallito ancora una volta non riuscendo a portare a casa gli altri, coloro che avrebbero dovuto scontare pene nelle nostre carceri. E ritengo il governo francese responsabile ".