Nuovi guai per Ciro Grillo: spunta la droga dello stupro?

Sul caso Ciro Grillo piomba l'ultimo sospetto che può pesare come un macigno: è stata usata la droga dello stupro per poter abusare della giovane Silvia? Un'ipotesi che non viene affatto demolita da una consulenza medico-legale firmata dal professor Enrico Marinelli, voluta e depositata dall'avvocato Giulia Bongiorno che difende la ragazza che ha denunciato di essere stata stuprata dal figlio del comico genovese e dai suoi tre amici. La comitiva invece ritiene sia stato un rapporto consapevole. Violenza sessuale da una parte, consensualità dall'altra. Versioni e interpretazioni differenti. Venerdì 5 novembre il gup di Tempio Pausania dovrà decidere se mandare a processo o prosciogliere Grillo&Co.

La consulenza medico-legale

La relazione di una 20ina di pagine è stata " redatta nell'interesse " di Silvia e prende in esame i fatti avvenuti tra il 16 e il 17 luglio del 2019 a Cala di Volpe (Porto Cervo), in Sardegna. La novità di fondo è che non sarebbe escluso l'uso di sostanze inibitorie come il Ghb, la cosiddetta "droga dello stupro". Nella consulenza medico-legale (di parte, va detto) si afferma che " in linea puramente teorica non è possibile escludere l'uso di sostanze di questo tipo, prima o in associazione con l'alcol ".

Il riferimento è appunto alle droghe da stupro, ritenute " particolarmente insidiose " poiché sono " costituite da liquidi inodori e incolori, facilmente mescolabili alle comuni bevande, anche non alcoliche, senza che la vittima se ne possa accorgere ". Il consulente, spiega il Corriere della Sera, è arrivato all'ipotesi della droga dello stupro dopo aver ragionato sul blackout connesso all'assunzione di alcol: " Un'amnesia senza la perdita di coscienza e la capacità di compiere azioni complesse come conversare, guidare, avere rapporti sessuali e perfino uccidere ".

C'è però la replica di Sandro Vaccaro, difensore di Vittorio Lauria, che all'Ansa si è limitato a osservare che " sulle ipotesi si può dire qualunque cosa ". " Possiamo dire qualsiasi cosa priva di fondamento, come priva di fondamento è l’ipotesi della droga dello stupro ", ha aggiunto Vaccaro.

I lividi sul corpo

È stato fatto inoltre un focus sui lividi sulle braccia e sulle gambe che Silvia mostrò alle dottoresse della clinica Mangiagalli di Milano: la consulenza ritiene che siano " compatibili con un meccanismo di pressione e afferramento attuato da più persone contemporaneamente con le mani ". Metterebbero in evidenza un disturbo post-traumatico da stress, giudicato " coerente con un rapporto non consenziente e invasivo ". Il racconto della ragazza potrebbe essere dunque credibile e compatibile con gli approfondimenti medico-legali eseguiti.

Non c'era il consenso?

Il caso ruota attorno a una domanda di fondo: Silvia aveva dato il consenso oppure Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria hanno abusato di lei? Il professor Enrico Marinelli della Sapienza, specialista in medicina legale, ha scritto che " non può aver espresso un valido consenso al rapporto di gruppo ". La motivazione andrebbe trovata nel fatto che l'alcol " scemava grandemente la sua capacità decisionale e annullava la sua capacità di autodeterminazione ".

Silvia ha raccontato di essere stata costretta a bere da una bottiglia un cocktail (di vodka e lemonsoda?) poco prima dell'ipotetica violenza di gruppo. Come riferito da La Repubblica, viene stimato in 1.08 grammi/litro il tasso alcolemico nel sangue della ragazza. Fino ad ora non si era parlato della possibilità di aver usato Ghb, ma adesso l'ipotesi è finita sul tavolo del gup.