L'ultimatum dell'Ue ad AstraZeneca: "Rimediate ai ritardi o ci saranno conseguenze"

Il futuro dell'Unione europea sembra essere sempre più distante da AstraZeneca. Vi abbiamo parlato dell'intenzione della Commissione Ue di acquistare 1,8 miliardi di dosi di vaccino - per l'approvvigionamento dei Paesi membri nel 2022 e 2023 - guardando però solo a quei prodotti che hanno sviluppato un immunizzante con tecnologia mRna poiché ritenuti più efficaci dall'Ema: si guarda dunque verso BionTechPfizer, Moderna e Curevac, escludendo di fatto l'antidoto anglo-svedese. Adesso è spuntato un altro fattore che farebbe allontanare ancora di più l'Europa da AstraZeneca: nelle ultime ore è venuta alla luce una lettera, che può essere intesa come un preavviso di una brattaglia legale pronta a scoppiare in piena pandemia.

L'ultimatum dell'Ue

La data chiave è il 19 marzo, quando la Commissione Ue avrebbe scritto al gruppo anglo-svedese. Lo avrebbe fatto per mano di Sandra Gallina (al vertice della direzione generale Salute e che ha negoziato i contratti sui vaccini), indirizzando la missiva a Iskra Reic (vicepresidente esecutiva per l’Europa) e a Mariam Koohdari (avvocatessa aziendale). L'accusa arrivata da Bruxelles è chiara e non lascia spazio a libere interpretazioni: " A seguito di un'analisi dettagliata di tutte le informazioni, siamo giunti alla conclusione che AstraZeneca ha violato e continua a violare le sue obbligazioni contrattuali sulla produzione e la fornitura delle 300 milioni di dosi iniziali per l'Europa ".

Pertanto sarebbe stato chiesto formalmente e dato preavviso non solo " di porre rimedio alle sostanziali violazioni contrattuali entro venti giorni da questa lettera ", ma anche di " recuperare senza ulteriori ritardi sull'arretrato nella produzione e consegna delle dosi e di mitigare qualunque danni causato ". Nella lettera infatti si legge che la sostanziale violazione dell'accordo di acquisto da parte di AstraZeneca " può portare a conseguenze drammatiche per la vita, la salute e la libertà di milioni di cittadini europei nella crisi Covid-19 ". Nelle righe, riporta il Corriere della Sera, spunterebbe già una richiesta di danni agli anglo-svedesi potenzialmente per cifre molto elevate. Dal 19 marzo sono già passati i 20 giorni indicati come termine massimo ma, almeno per il momento, non si registrano reazioni dell'azienda.

Le violazioni sarebbero state numerose: AstraZeneca avrebbe promesso le stesse dosi a più committenti " pur garantendo il contrario nel contratto con la Commissione europea ", avrebbe incassato un sostanziale anticipo in estate " sulla base di impegni poi lasciati cadere ", avrebbe tardato nella richiesta di autorizzazione del vaccino " presso il regolatore europeo Ema " e infine non avrebbe rispettato il calendario di fornitura. In particolare quest'ultimo aspetto avrebbe previsto tra 30 e 40 milioni di dosi entro la fine del 2020, tra 80 e 100 milioni nei primi tre mesi del 2021 e il resto dei 300 milioni previsti entro la fine di giugno; invece a fine marzo l'azienda avrebbe fornito solo 30,12 milioni di dosi, circa un quarto del previsto.

Quel sospetto su AstraZeneca