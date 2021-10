L'ultimo bacio di Dora e il sospetto: c'era un’altra donna?

La gelosia tra Dora Lagreca e il fidanzato era immotivata o c’era un’altra donna tra loro? Potrebbe essere un dettaglio importante questo per gli inquirenti, per capire se in effetti ci possa essere stata la presunta istigazione al suicidio, per cui è indagato il fidanzato Antonio Capasso.

Dora è morta cadendo dal balcone dell’abitazione di lui a Potenza: la donna ha fatto un volo di 12 piani completamente nuda - Antonio ha raccontato che Dora stava per entrare in doccia - e ha perso la vita due ore dopo essere stata soccorsa. Ma perché avrebbe dovuto suicidarsi questa giovane che aveva da poco trovato lavoro come bidella in una scuola, viaggiava con le amiche, voleva bene alla sua famiglia e in particolare alla nonna? “ Dora voleva continuare a vivere ”, ha detto a “Quarto grado” Renivaldo Lagreca, legale della famiglia della giovane.

I messaggi social tra Dora e Antonio

I due giovani stavano insieme da 10 mesi. Non convivevano ancora, ma progettavano di farlo. Avevano dei litigi anche in pubblico, per lo più per motivi di gelosia. “ I veri uomini hanno famiglie, non amanti ”, ha scritto Dora pochi giorni prima della morte su Facebook. Un messaggio tra le stories di Antonio sembra altrettanto eloquente: “ Magari non sono il primo amore… o il tuo primo bacio. Quello che importa è che io sia l’ultimo di tutto ”. C’era stato un tradimento tra i due? C’era una terza persona, una donna forse, della quale Dora era gelosa?

Nella notte tra 8 e 9 ottobre, all’1.13 la coppia ha pubblicato sui social la foto di un bacio appassionato scambiato in un locale: 74 minuti più tardi, lei cade dal balcone. Antonio ha raccontato che lui e la fidanzata avrebbero iniziato a litigare già in auto, perché lui avrebbe guardato un po’ troppo un’amica. Il litigio sarebbe proseguito, prima in ascensore e poi in casa, finché Dora non avrebbe detto, prima di cadere dal balcone: “ Tu vuoi lei, adesso la faccio finita ”.

Due versioni

Chi era davvero la persona gelosa tra Dora e Antonio? Lui accusava lei di essere gelosa, sembrava deriderla per questo anche sui social. Famiglia e amici di lui dicono che la giovane si sarebbe gettata contro l’auto di Antonio per fermarlo una volta, e che la donna avrebbe rotto i piatti a casa dei suoceri durante un litigio. “ Io sono arrivato a sapere che nella relazione precedente aveva detto: ‘io mi ammazzo’ ”, ha detto Giuseppe Lobianco, amico di Antonio.