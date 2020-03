L'ultimo messaggio del 18enne Mattia prima di essere intubato: "Non ti lascio, lotterò per te"

Storie nelle storie che rendono ancora più difficoltosi gli attimi di chi prova sulla propria pelle gli effetti del Coronavirus. È questo il caso di Ombretta, la madre di Mattia, il ragazzo che ora si trova in terapia intensiva a Cremona in coma farmacologico. Il 16 marzo aveva la febbre: al pronto soccorso è stata riscontrata una polmonite da Covid-19. Dopo alcuni giorni si sono verificate le prime crisi respiratorie: i soccorsi sono arrivati a casa e lo hanno ricoverato. L'ultima immagine che la donna ha di lui è " mentre lo caricano sull’ambulanza ". Il 18enne è il più giovane del reparto. La mamma ha ricevuto un ultimo messaggio su WhatsApp da suo figlio la sera del ricovero: " Tra poco mi intubano. Stai tranquilla, non ti lascerò sola. Ti amo, mamma, lotterò per te e per Anastasia. Devo andare ".

Anastasia è la sorellina che purtroppo non ha mai potuto vedere: è morta 5 anni fa durante il parto. La signora ha già vissuto un dramma in prima persona. Il ragazzo ha sempre desiderato una sorella: " Per la festa dei suoi 18 anni, a metà serata è uscito e ha acceso una fiaccola per lei ". Il giovane frequenta l'Itis, indirizzo elettrotecnico, ed è interista: " Ogni giorno mi chiamano i suoi compagni di scuola, le insegnanti, i bidelli. E io cerco di mostrarmi forte ". E ora in reparto l'hanno preso a cuore: " Mi scrivono su WhatsApp ". Lei non può vedere il figlio ma ha fatto un patto con le infermiere: " Vanno da lui, me lo accarezzano e gli dicono che quella è la carezza della mamma ".

"Vinceremo questa battaglia"

Le condizioni di Mattia sono " stabili, ma sempre gravi ". Ombretta ogni sera aspetta una chiamata per il bollettino: " Poi riattacco e spero che non suoni più: significherebbe un peggioramento ". Come riportato dal Corriere della Sera, la madre ha affrontato e superato un ulteriore ostacolo nel corso della propria vita. Quando il ragazzo aveva 3 anni lei si è ammalata di cancro: " Era nel passeggino quando mi hanno operata d’urgenza. Dopo due mesi ho potuto dire a tutti che avevo vinto io ". La forza era la stessa, ma ora i ruoli si sono invertiti: " È una mamma ad aspettare suo figlio a casa. Gli abbiamo fatto il diciottesimo, festeggeremo anche questa vittoria ".