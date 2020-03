L'Unità d'Italia ai tempi del virus, gli auguri di Conte: "Lo Stato siamo noi, sconfiggeremo il nemico invisibile"

Il 17 marzo del 1861, Vittorio Emanuele II° di Savoia proclamava il Regno d'Italia. E oggi, nel 159esimo anniversario dell'Unità d'Italia, il Paese si è visto costretto a chiudere, a rendere tutto il territorio nazionale "una zona protetta" per fermare il contagio del nuovo coronavirus, che ha registrato, soltanto in italia, finora, più di 20 casi accertati e più di 2mila decessi. Ma l'emergenza sanitaria delle ultime settimane sembra aver restituito un forte senso di comunità a tutto il Paese. Da Nord a Sud.

Gli "auguri" di Conte

" 159 anni fa veniva proclamata l'Unità d'Italia. Da allora, il nostro Paese ha affrontato mille difficoltà, guerre mondiali, il regime fascista. Ma gli italiani, con orgoglio e determinazione, hanno sempre saputo rialzarsi e ripartire. A testa alta ", ha scritto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul suo profilo Facebook. E, parlando dell'emergenza Covid-10, ha detto: " Oggi stiamo affrontando una nuova prova. Difficilissima. Sono tanti gli italiani che, in queste ore, versano lacrime per la perdita di un familiare, che vivono l'angoscia di un ricovero, che soffrono per la lontanaza dei propri cari, per la chiusura della propria attività commerciale, per l'incertezza del futuro. Lo stato siamo noi: 60 milioni di cittadini che lottano insieme, con forze e coraggio, per sconfiggere questo nemico invisibile ".

E nella giornata di questa ricorrenza, il capo dell'esecutivo giallo-rosso ha voluto ringraziare coloro che stanno donando il sangue, i medici, gli infermieri, i volontari della protezione civile, i vigili del Fuoco, le donne e gli uomini delle forze armate e delle forze dell'ordine, "per gli sforzi straordinari che stanno compiendo". Poi ha aggiunto un ringraziamento ai farmacisti, a chi continua ad andare in fabbrica, a chi lavora nei supermercati e i tassisti "che accompagnano gratuitamente i medici in ospedale". E ha aggiunto un ringraziamento particolare "a chi rispetta le regole". " Mai come adesso l'Italia ha bisogno di essere unita. Sventoliamo orgogliosi il nostro Tricolore. Intoniamo fieri il nostro inno nazionale. Uniti, responsabili, coraggiosi ", ha concluso.

Zingaretti: "Il Paese unito ce la farà"

E il segreario del Partito democratico, Nicola Zinagaretti, risultato positivo al coronavirus e in isolamento da qualche giorno, postando l'immagine di tanti balconi con altrettante bandiere italiane, su Twitter ha voluto ricordare la grandezza dell'Italia: " Siamo un grande Paese che, unito e combattendo insieme, ce la farà ".

#17marzo. Unità d'Italia. Siamo un grande Paese che, unito e combattendo insieme, ce la farà! pic.twitter.com/OzDNIRvdtL — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) March 17, 2020

Il tricolore di Meloni

Anche la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha scelto di fare i suoi personali auguri al Paese, indossando i colori del Tricolore: " Buon anniversario dell'Unità d'Italia. Oggi lo celebriamo pubblicando una foto con ciò che simboleggia la nostra splendida Nazione, che presto tornerà più forte di prima ".

Salvini: "Un popolo che non si arrende"

Il leader della Lega, Matteo Salvini, sempre attraverso i social, sul suo profilo Facebook ha voluto ricordare l'anniversario dell'Unità d'Italia soffermandosi sull'emergenza che il Paese sta vivendo e ha scritto: " In questo difficile momento, oggi più che mai, gli itaiani dimostreranno di essere un grande Popolo, che condivide sofferenza, impegno, ingegno, speranza e che non si arrende ".

Gli auguri della politica

Anche dal governo arrivano gli "auguri" al Paese. Il ministro delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, ha ricordato: " L'Italia che oggi nelle corsie degli ospedali resiste e lotta per la vita, che continua a lavorare per i suoi concittadini, che resta a casa per proteggere i più fragili, l'Italia che si affaccia alle finestre per cantare e darsi coraggio. L'Italia che oggi, come sempre ha fatto nei suoi momenti più difficili, reagisce con orgoglio, a testa alta: insieme ce la faremo ".

Il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha sottolineato come "solidarietà e fratellanza" debbano essere "il collante della Nazione". E Giovanni Toti, presidente della regione Liguria, ha invitato il Paese a resistere e a lottare: " Forza italiani, ieri come oggi, insieme ce la faremo ".

Le forze dell'ordine

E mentre sui social network molti utenti celebrano l'Unità d'Italia postando immagini o citazioni, la polizia di Stato su Facebook ha scritto: " In questi giorni di emergenza coronavirus sono ancora più forti i sentimenti di appartenenza, di unità, di collaborazione e solidarietà, per contenere i contagi. Insieme ce la possiamo fare. Siamo un grande Paese ".

E i carabinieri, su Twitter, invece, citando l'inno nazionale: " Fratelli d'Italia, oggi ancor di più, l'Italia s'è desta. Nei giorni difficili legati all'emergenza Covid-19, ci stringiamo uniti sotto un'unica Bandiera, un unico canto. Con la certezza che INSIEME ce la faremo ".