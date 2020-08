"È venuta col bambino". Il medico ha incontrato ​la mamma scomparsa?

Proseguono senza sosta le ricerche per ritrovare madre e figlio scomparsi nel nulla la mattina di lunedì 3 agosto. Ancora nulla però, nonostante gli uomini, i cani molecolari e i droni impegnati a scandagliare la zona. Scandagliati anche i due laghi. Di Viviana e Gioele non si hanno avute più notizie dal giorno della scomparsa, avvenuta in seguito a un lieve incidente d'auto contro un camioncino. Nel pomeriggio di mercoledì scorso una donna con un bambino era stata avvistata ai Giardini-Naxos.

Come riportato da Il Giorno, qui aveva chiesto l’aiuto della guardia medica perché il figlio aveva la febbre. La dottoressa di turno però aveva spiegato alla donna che il bambino non poteva entrare nel presidio perché malato. “Questa mattina, intorno alle 11,50, è venuta al presidio una donna di età apparente 40 anni con un bambino di 2-3 circa in braccio, dicendo che il piccolo aveva la febbre a 39 da due, tre giorni e che, residente nel catanese, si trovava in zona in villeggiatura. Aveva la necessità che visitassi il bambino poiché la pediatra non poteva farlo, data la distanza da casa. Le spiegavo che non poteva entrare nel presidio, perché il bimbo aveva la febbre, e le chiedevo quindi le generalità sue e del figlio. È stato allora che la donna, rifiutandosi, ha iniziato ad avere una crisi di pianto. Poi dicendomi testualmente 'lasci stare' e allontanandosi subito dopo senza altro aggiungere” ha raccontato la dottoressa.

La professionista ha inoltre fatto un identikit ai carabinieri della donna e del bambino incontrati. La 40enne aveva i capelli lunghi scuri raccolti e il piccolo aveva i capelli castano chiari, con una frangetta che gli copriva la fronte. La madre parlava un italiano corretto, senza avere alcuna cadenza particolare. I militari hanno quindi visionato i filmati registrati dalle telecamere di sicurezza che avevano ripreso madre e figlio.

Purtroppo però Daniele, il marito di Viviana, ha negato che fossero i suoi cari. I familiari dell’uomo continuano a fare appelli affinché Viviana e Gioele tornino presto a casa. Non credono però che la loro sia stata una fuga volontaria e continuano a ribadire che nella coppia non vi erano particolari problemi che potessero far presagire un allontanamento. Sembra però che nei giorni precedenti la scomparsa la dj 43enne avesse prelevato 500 euro dal bancomat. E poi qualcuno avrebbe visto una vettura fermarsi sul luogo dell'incidente e dar loro un passaggio.

