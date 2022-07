Mangia ostriche al ristorante cinese prima del parto: grave il neonato

È stato ricoverato poco dopo essere venuto al mondo a causa di una serie di sintomi poi ricollegati dai sanitari a una sepsi meningococcica: per questo motivo il piccolo protagonista della vicenda, un neonato di appena dieci giorni, si trova tuttora ricoverato presso il reparto di Terapia intensiva neonatale del presidio ospedaliero Santo Stefano di Prato.

La sintomatologia manifestata dal bimbo è risultata essere, nello specifico, connessa a una rarissima infezione da Plesiomonas shigelloides, batterio della famiglia delle Vibronacee contratto presumibilmente a seguito di una tossinfezione alimentare della madre. Il risultato delle indagini, prontamente condotte dal Laboratorio analisi diretto dal dottor Ismaele Fusco, è stato comunicato stamani dalla direzione sanitaria del nosocomio pratese. Si è rivelato di fondamentale importanza anche il contributo fornito dall'Area funzionale di Sanità pubblica Veterinaria diretta dal dottor Luca Cianti, che si è occupata nello specifico di condurre l'indagine epidemiologica.

Le analisi

"L'indagine ha evidenziato che la madre pochi giorni prima dal parto aveva consumato un pasto a base di crostacei e ostriche crude presso un noto ristorante cinese di Sesto Fiorentino" , spiega il dottor Cianti. Dato che spesso le tossinfezioni da Plesiomonas shigelloides si originano a seguito del consumo di ostriche, prosegue l'esperto, "abbiamo disposto l’immediato sopralluogo presso il ristorante trovandolo in gravissime condizioni di degrado e di sicurezza alimentare" . Un sopralluogo che si è concluso, come riferito dal dottor Cianti, con un provvedimento di sospensione dell'attività del ristorante, col sequestro di circa 500 chilogrammi di prodotti di provenienza ignota o comunque conservati in maniera errata e con l'emanazione di provvedimenti sanzionatori e l'avvio di un procedimento penale.