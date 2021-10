“Mai più Fame”: un manifesto contro la fame nel mondo

Da Tiziano Ferro a Federica Pellegrini, Ferruccio De Bortoli a Marco Cappato: tutti uniti per sconfiggere la fame nel mondo. In occasione della prossima Giornata mondiale dell’Alimentazione (16 ottobre) e in vista dei prossimi appuntamenti internazionali tra cui il summit finale del G20 (30-31 ottobre) a guida italiana, l’organizzazione umanitaria Azione contro la Fame ha redatto il manifesto “Mai più fame”. All’appello hanno risposto presente tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, del giornalismo, della cultura e del cinema. Tanti altri sono pronti a unirsi in questa fondamentale battaglia, che richiederà il contributo di quante più persone possibili.

Una piaga contemporanea

Negli ultimi anni la fame nel mondo è tornata a crescere e, secondo alcune stime, oggi affligge fino a 811 milioni di esseri umani nel mondo. Allo stesso tempo, 149 milioni di bambini lottano contro una malnutrizione cronica, subendo danni spesso irreversibili al loro sviluppo fisico e cerebrale, mentre circa 2 milioni di loro, ogni anno, muoiono prima del quinto compleanno a causa della malnutrizione. La pandemia di Covid-19, inoltre, sta portando altri milioni di donne, uomini e bambini ad una crisi alimentare senza precedenti e diffusa ovunque. Anche in Italia.

“ Il nostro pianeta sarebbe in grado di produrre cibo a sufficienza per tutti. Esistono cure contro la malnutrizione infantile. Ci sono progetti di cooperazione in grado di realizzare l’autosufficienza delle comunità vulnerabili. Insomma, la nostra è la prima generazione della storia in grado di eliminare la la carenza di cibo ”, ha spiegato Simone Garroni, direttore generale di Azione contro la fame. “ Eppure, negli ultimi cinque anni, la fame è tornata a crescere affermandosi, in Italia e nel mondo, come piaga contemporanea ” ha aggiunto.

Il manifesto di Azione contro la Fame

Cambiamenti climatici (per 15 milioni di persone che vivono di agricoltura e allevamento rappresentano il primo fattore di insicurezza alimentare), diseguaglianze (responsabili del 26% dell’insicurezza alimentare globale) e conflitti (come ha spiegato nel dettaglio Fausto Biloslavo, inviato de Il Giornale). I governi devono impegnarsi per eliminare le tre cause di base che alimentano la fame, sempre più “artificiale” e sempre meno di origine naturale. A questo proposito, Azione contro la Fame ha stilato un manifesto che in realtà assomiglia molto a un appello. Si chiama, come anticipato, Mai più fame, e si pone un duplice obiettivo: mobilitare la società civile sulla piaga contemporanea dell’insicurezza alimentare e spingere i leader nazionali ed internazionali, a partire dal prossimo G20 a guida italiana, ad interventi concreti e coraggiosi che vadano ad intaccare le cause strutturali della malnutrizione.

Partendo dall’assunto base che “una persona affamata non è una persona libera”, il manifesto sottolinea come il mondo della politica debba essere coinvolto in questa sfida per: 1) riconoscere la lotta alla fame e alla malnutrizione come priorità nazionale ed internazionale di ogni governo; 2) fermare l’utilizzo della fame come arma di guerra; 3) contrastare le disuguaglianze e promuovere il ruolo delle donne; 4) fermare il cambiamento climatico e trasformare i sistemi alimentari per renderli più equi e sostenibili. I cittadini italiani potranno sottoscrivere il manifesto al seguente link.

Il ruolo dell’Italia

L’Italia, ospite delle sedi di FAO, WFP e IFAD, luogo di Expo2015 “Nutrire il pianeta” e che ha recentemente ospitato i prevertici del Food System Summit e della COP26, deve avere la vocazione ad un ruolo chiave nella lotta alla fame nel mondo. Già il G20 a tema “Persone, Pianeta, Prosperità” può essere un’importante occasione per rilanciare la centralità dell’accesso al cibo e alla sana alimentazione.

Il suddetto manifesto intende proiettare il governo Italiano con continuità al centro dell’azione, seguendo alcune raccomandazioni. Tra queste: prevedere per il 2022 un fondo di solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie in Italia adeguato ai bisogni delle fasce deboli della popolazione, impegnarsi in un ambizioso piano di sostegno finanziario al prossimo Nutrition For Growth summit di Tokyo a dicembre 2021 e aumentare progressivamente l’Aiuto Pubblico allo Sviluppo per la cooperazione internazionale fino a raggiungere lo 0,7% del PIL entro il 2030.

Nel frattempo, Azione contro la Fame - che nel 2020 ha aiutato oltre 25 milioni di persone in quasi 50 paesi del mondo - continuerà a lavorare sul campo nei 50 Paesi in cui opera con l’obiettivo di salvare la vita dei bambini malnutriti e di realizzare progetti di sviluppo a lungo termine. Di seguito, il video della presentazione del manifesto Mai più fame.