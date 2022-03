"Prima era rarissimo...". Cosa succede ora con Omicron

Omicron e le sottovarianti non vanno prese sottogamba, non per il pericolo di una malattia che possa essere grave ma per quanto riguarda le reinfezioni. Chi è stato già infettato potrebbe esserlo una seconda volta: è quanto sta accadendo in questi giorni con pazienti già contagiati a gennaio dalla variante Omicron e che hanno ripreso, per la seconda volta in due mesi, lo stesso virus. L'evidenza sta spiazzando i medici che non hanno mai osservato in precedenza un fenomeno del genere. " Mi arrivano chiamate di persone che sono guarite a gennaio, e ora sono di nuovo positive, mai vista una cosa del genere ", spiega a Repubblica Marcello Pili, medico di famiglia con base a Ostia.

"Prima era un evento rarissimo"

Fino a quando la variante Delta era dominante, soltanto raramente si erano verificate reinfezioni in chi avesse contratto Covid con una variante precedente: con Omicron la situazione è cambiata, un alto di persone si sono infettate due volte ma la cosa incredibile è che è capitato con la stessa Omicron: questo virus oggi si può contrarre due volte nel giro di brevissimo tempo. " Assolutamente sì. Fino a novembre le reinfezioni erano rarissime, quasi una cosa aneddotica. Oggi invece almeno il 50% dei casi di Covid che vedo sono in persone che già si sono fatte la malattia una volta. È strano, soprattutto se si considerano i tempi brevissimi tra una infezione e l'altra ", sottolinea il medico di famiglia.

Cosa succede con Omicron

Detto più volte che si tratta del virus più contagioso della storia e che le sottovarianti Omicron 2 e 3 sarebbero ancora più infettive, la sua peculiarità è la capacità di far diventare positivi, la stragrande maggioranza asintomatici o leggermente sintomatici, anche coloro che sono entrati a contatto con il viurs all'inizio dell'anno " quando Omicron era già dominante - sottolinea Pili - Questo vuol dire che la nuova variante probabilmente produce una risposta anticorpale più leggera e di breve durata ". Ecco la risposta: serviranno ulteriori studi ma evidenze non scientifiche fanno intuire come questa variante, più "leggera" di tutte le precedenti, possa provocare contestualmente una risposta anticorpale più bassa. Il boom di reinfezioni " è avvenuto letteralmente nell'ultima settimana. È un continuo di reinfezioni, in particolare tra ragazzi e bambini ", aggiunge il medico. Tra i positivi, circa l'80% " è minorenne o appena maggiorenne ".

Perché i vaccini funzionano

Se è vero che si possono infettare anche i tre volte vaccinati sviluppando la malattia in maniera quasi del tutto asintomatica e scoperta casualmente perché ci si è fatti un tampone magari dopo il contatto con un positivo, il dott. Pili spiega che senza l'elevato tasso di vaccinazione presente nel nostro Paese " l'ondata di Omicron avrebbe riempito le terapie intensive. Invece il sistema ha retto, molto meglio delle precedenti ondate. E credo che anche stavolta la pressione ospedaliera sarà contenuta ". I sintomi sono sempre più lievi anche se non va sottovalutata a causa del Long Covid che può lasciare strascichi a lungo termine anche con una malattia lieve. " Posso dire che l'1,2% dei miei pazienti, anche chi è stato male solo 3 o 4 giorni, ha sviluppato problemi respiratori e polmonari che non accennano a migliorare. Sembra una piccola percentuale, ma con un tasso di contagi elevato come in questi ultimi mesi, il discorso cambia ", conclude.

