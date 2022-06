Di Maio in peggio, il sudicio ambientalismo e il falso cieco: quindi, oggi....

- mentre mezza Ucraina se ne sta sotto le bombe e lui dovrebbe essere impegnato a trattare la pace con Mosca, Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, oggi ha trovato il tempo per commentare le beghe interne al Movimento Cinque Stelle. Non sto scherzando. "Ogni politico sceglie come entrare nei libri di storia mondiale. Un atto forte di Luigi Di Maio, un leader che comprende le sfide del tempo per l’Europa - ha detto - La politica italiana è una questione solo dell'Italia. Ma siamo grati a tutti coloro che hanno scelto la parte del bene”. Pensare alle cose serie, no?

- voi siete lì che litigate sul costo della pizza a Napoli e di quella di Briatore. Intanto il campionato mondiale di pizzaioli non l’ha vinto né lo chef dell’imprenditore né un ristoratore napoletano. Il trofeo se l’è aggiudicato Goran Abramovic, il quale come si può dedurre dal nome non è nato a Posillipo ma in Serbia. Anziché discutere, pensate a impastare va

- il grande mistero sulla morte Bochicchio? Bastava aspettare il test del Dna prima di montarci su un giallo. Infatti il corpo è suo. Fine della storia

- cosa ha di meglio da fare Atm se non avviare una campagna sull’identità di genere e l’orientamento sessuale? Ormai ogni volta che sento le parole “inclusivo, società aperta, senza pregiudizi e discriminazioni” mi viene l’orticaria. Vi prego, abbiate pietà di noi. State sempre lì a battere il chiodo su una questione, quella del gender e dell’identità sessuale ambigua, che riguarda una sparuta minoranza. Almeno in tram, lasciateci in pace

- forse nessuno se ne è accorto, ma il governo tedesco ha fatto marameo al piano dell’Unione Europea di dire addio alle auto a combustione interna. Il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, ha spiegato chiaramente che questo tipo di motori endotermici “devono continuare ad essere sviluppati” visto che “le auto elettriche non potranno essere gli unici mezzi in molte regioni del mondo”. Vietarne la fabbricazione costringerebbe Berlino a mettersi di traverso. Domanda: visto che anche l’Italia ha una grande industria nella componentistica, cosa intende fare il nostro governo?

- due deputati M5S si sposano il 25 giugno ma ieri hanno “divorziato” alla Camera: uno resta nel Movimento, l’altra segue Di Maio. Mi pare il modo migliore per differenziare in vista della formazione di una famiglia. Se dovesse andare male a uno dei due, almeno l’altro potrebbe restare in Parlamento

- il mio idolo è quel tizio che è stato accusato di essere un falso cieco. Pare lo abbiano pizzicato perché in strada s’è voltato a guardare il lato B di una passante. Vecchio marpione…

- il Corriere scrive un pezzo sul calciomercato e lo titola così: “Idea Dybala per il Milan se a luglio sarà ancora libero (e pretenderà meno soldi)”. Come dire: se avesse due ruote, mio nonno sarebbe un carretto

- questa storia di Di Maio e Conte sta sinceramente stufando. Io non so che fine farà Giggino, però certo il nome del suo nuovo schieramento è veramente orribile. Si può dire? l’idea che un politico, diventato ministro a suon di “dobbiamo fermare i taxi del mare”, di selfie coi gilet gialli, di “la Nato va superata” e via dicendo, oggi faccia il volto buono dell’atlantismo e della politica con la P maiuscola, sono sincero, fa venire il voltastomaco

- Fulco Pratesi, presidente onorario del Wwf, confessa: «Niente doccia e lo sciacquone non lo tiro ogni volta. Cambio le mutande ogni due-tre giorni». Magari risolviamo il problema della siccità, ma che schifo