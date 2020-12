"State rovinando il Paese". Attacco choc della Martani a Romano

Il carattere di Daniela Martani è noto a tutti. L'attivista per l'ambiente e in difesa degli animali non si fa remore a portare avanti le sue battaglie, spesso con modi e con toni non condivisibili. Da quando è salita alla ribalta come pasionaria Alitalia, la Martani si è spesso resa protagonista di liti e discussioni sia in tv che durante le manifestazioni. A fare le spese del suo temperamento fumantino è stato di recente Andrea Romano, deputato del Partito Democratico, che si è casualmente trovato sulla traiettoria di Daniela Martani per le strade di Roma. A raccontare il loro incontro, più che altro scontro, è stata la stessa attivista sul suo profilo Twitter, rivelando che tra loro c'è stato un confronto non esattamente pacifico e piacevole.

" Stasera ho incontrato Andrea Roano del Pd. Gli ho detto: 'Siete maledetti. State rovinando il Paese, vergognatevi'. Lui mi si è fatto sotto come una furia, voleva chiamare i carabinieri. Quando mi sono allontanata mi ha inseguita, strattonata e minacciata: 'Sei fortunata che non sei un uomo' ", ha scritto Daniela Martani su Twitter ieri sera. L'attivista, poi, ha continuato in un altro tweet: " Un tempo i politici di fronte alle contestazioni abbozzavano, adesso minacciano, passano a vie di fatto. Questa è ancora democrazia? E ci stanno privando di ogni libertà. Cosa è mai diventato questo Paese? Romano è quello che vuole negare il diritto di parola a chi non si vaccina ". In mattinata, poi, Daniela Martani ha aggiunto un altro dettaglio: " C'è una cosa che non ho detto in merito a quello che è successo ieri sera con Andrea Romano, deputato Pd, ed è che a bloccarlo da un suo impeto violento è stata la figlia, una bambina di 7/8 anni, che si è messa in mezzo piangendo come una disperata a causa della reazione del padre ".