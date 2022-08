Malore per Renato Pozzetto: ricoverato a Ferragosto

Malore per Renato Pozzetto, ricoverato all'ospedale di Circolo di Varese. L'attore non si è sentito bene nei giorni scorsi e ha trascorso il Ferragosto in ospedale, dove però non sarebbe in pericolo. Le testate locali riferiscono che Renato Pozzetto si sta sottoponendo ad alcuni esami di routine per verificare il suo stato di salute. Non si tratterebbe di nulla di grave, tanto che potrebbe essere dimesso nelle prossime ore.

L'attore, volto di innumerevoli film di successo italiani, è ricoverato nel reparto di medicina generale dell'ospedale di Circolo di Varese, non lontano da dove risiede. Infatti, Renato Pozzetto ha sempre voluto abitare lontano dal caos cittadino, preferendo la tranquillità delle coste lacustri del Lago Maggiore. Lo scorso venerdì 12 agosto, l'attore si trovava a Laveno, cittadina sulle sponde lombarde del lago ed è qui che ha accusato il lieve malore. Per sicurezza è stato accompagnato nel vicino ospedale di Circolo di Varese ma le sue condizioni non hanno destato preoccupazione fin dall'inizio. Non sono state rivelate le condizioni di salute dell'attore ma, al termine degli esami, i medici potrebbero decidere per la sua dimissione. Solo poche settimane fa, Renato Pozzetto è stato colpito da un grave lutto: suo fratello, il maggiore, è deceduto.