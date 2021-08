Nuovo vortice sull'Italia: arriva l'autunno

Dopo il maltempo dei giorni scorsi soprattutto al Centro, i primi temporali colpiscono anche il Sud ma non è che l'antipasto di quello che accadrà nel fine settimana.

Qual è la situazione attuale

Come si vede dal satellite, un enorme sistema temporalesco sta interessando gran parte del Sud con forti temporali ed acquazzoni soprattutto in Calabria. Questa situazione abbastanza localizzata di maltempo è figlia dell'aria fresca in quota (goccia fredda) che nelle scorse ore ha provocato acquazzoni, grandinate e calo termico al Nord-est e sulle regioni centrali. Nel corso della giornata di oggi, il meteo tenderà a migliorare soprattuto al Centro-Nord con cieli sereni o poco nuvolosi ed un lieve aumento delle temperature. Attenzione, però, perché sarà bene non illudersi.

Arriva il vortice scandinavo

Come dicono gli esperti, già da venerdì l'atmosfera tornerà molto instabile a causa di un nuovo impulso di aria fredda pronto a fiondarsi sul Mediterraneo direttamente dalla Scandinavia. Acquazzoni e temporali colpiranno inizialmente il Friuli Venezia Giulia, il Veneto, l'Emilia Romagna, ma anche alcuni tratti del Levante ligure. Sarà solo l'inizio ad un pomeriggio di maltempo dove l'attività temporalesca farà sentire i suoi maggiori effetti sulle regioni centrali adriatiche: attenzionale alle Marche dove, soprattutto verso sera, ci sarà un'elevata probabilità di nubifragi e locali grandinate oltre ad un brusco crollo delle temperature. Anche sul resto del Paese il contesto resterà dinamico con qualche acquazzone anche al Nordest, sui rilievi appenninici tosco-emiliani e, verso sera, anche sui settori alpini occidentali. I fenomeni risulteranno poco omogenei ed a macchia di leopardo ma potranno risultare intensi, a carattere di nubifragio e con rischio di grandinate.

Week-end instabile

Per sabato ancora meteo instabile soprattutto sul Triveneto e sulla Romagna ma il tempo peggiore lo ritroveremo al Centro, in particolare nei settori adriatici dove sarà molto elevato il rischio di rovesci e temporali ancora una volta sulle Marche ma localmente anche su Abruzzo e Molise; non sono da escludere alcuni fenomeni anche sulle aree interne di Umbria e Toscana. Meteo migliore al Sud tranne alcune incertezze sui rilievi di Campania, Calabria e Puglia. Le temperature caleranno al Centro-Nord mentre al Sud e sulla Sicilia il clima si manterrà più mite e caldo.

Domenica il fronte temporalesco, sempre accompagnato da aria fredda, raggiungerà anche le regioni meridionali che vivranno una giornata festiva caratterizzata da forte instabilità con acquazzoni e temporali che si sposteranno dalle aree tirreniche a quelle adriatiche. Viceversa, sul resto del Paese le condizioni meteo saranno già migliorate a parte qualche improvviso piovasco atteso ancora al Nordest e sulla dorsale centrale appenninica.

Come si apre settembre

Secondo le ultime proiezioni a medio-lungo termine, la nuova settimana si aprirà con clima discreto su tutta Italia con caldo ancora moderato al Sud e sulla Sicilia con tutta probabilità settembre regalerà, quanto meno al Sud, ancora giornate molto stabili e soleggiate, a tratti calde, con temperature anche superiori alla norma (punte ben oltre i 30°C). Discorso diverso per il Centro-Nord dove, la presenza di un vasto vortice depressionario sull'Europa potrebbe determinare la rottura stagionale definitiva con l'arrivo delle prime vere e proprie perturbazioni di origine atlantica con maltempo più diffuso e temperature sempre più fresche. È ancora presto per stilare una previsione, come sempre saranno necessari nuovi aggiornamenti.