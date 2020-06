Maltempo fuori stagione: temporali diffusi e grandinate

È un 4 giugno che sa tanto di autunno: un'ondata di maltempo di origine artica sta spazzando mezza Italia con tante nubi ma soprattutto temporali, grandinate ed un crollo delle temperature che si sono già portate nettamente sotto le medie del periodo, specialmente al Centro-Nord.

Giovedì e venerdì forte maltempo

Le giornate peggiori saranno quella di oggi e domani, con piogge e temporali a tappeto su tutta Italia, nessuno escluso: il satellite mostra già il Centro-Nord italiano sotto le nubi e le piogge, già intense dalle prime ore dell'alba. Saranno queste le zone interessate dal maltempo nella giornata di oggi, con fenomeni più intensi sull'area alpina (dove cadrà tanta neve in quota), la Liguria e le pianure piemontesi e lombarde. La pioggia cadrà anche sulle altre regioni fino a Toscana, Lazio e Marche ma con fenomeni meno intensi in mattinata.

Crollo termico

In serata peggiorerà ulteriormente sul Triveneto e sull'area alpina centro-orientale dove si concentreranno le piogge più importanti. Le temperature sono già crollate: al Nord si registreranno temperature sotto i 20°C ovunque: Bergamo non andrà oltre i 16°C, Milano, Torino e Genova al massimo raggiungeranno i 18°C, non semberà che il calendario segni il 4 giugno. La Protezione Civile ha emesso un bollettino con allerta arancione in Lombardia per "moderata criticità per rischio idrogeologico", gialla sul resto del Centro-Nord. Prestare quindi molta attenzione agli spostamenti ed a eventuali allagamenti dovuti alle piogge intense e persistenti. Attenzione a Venezia, dove a causa dello Scirocco tornerà il fenomeno dell'acqua alta, con una marea stimata di un metro in serata. Meteo migliore, invece, al Sud e sulle Isole Maggiori dove, ancora per oggi, i cieli si manterranno sereni o poco nuvolosi.

Non andrà meglio nemmeno domani, questa volta al Centro-Sud, con meteo in peggioramento su Lazio, Campania e tutto il Sud con forti temporali. Come dicono gli esperti, non sono da escludere locali grandinate durante i fenomeni più intensi. anche su Roma e Napoli. Il maltempo insisterà anche su Nord-Est e Toscana con ulteriori piogge.

Week-end, maltempo al Nord

Se è vero che al Centro-Sud le condizioni meteo miglioreranno decisamente a partire da sabato, non sarà così per le regioni settentrionali che faranno i conti con nuove piogge e temporali. Fenomeni più intensi ancora una volta sulle aree prealpine lombarde e sul Friuli Venezia-Giulia. Meteo asciutto sul resto d'Italia anche se non mancheranno tante nubi, specie sulle zone tirreniche.

Le sorprese, però, non sono finite qui: l'alta pressione rimarrà lontana anche la settimana prossima. Tra lunedì e mercoledì una nuova perturbazione potrebbe interessare il Centro-Nord con nuove precipitazioni e temporali. È un giugno che stupisce, l'estate non riesce proprio a decollare.