Nubifragio in Sardegna: trovato morto l’uomo disperso

Il maltempo sta provocando molti disagi soprattutto nel sud della Sardegna, dove il Sulcis, a sud-ovest, risulta essere il territorio maggiormente colpito. Ieri l’allerta era gialla e poi era stata cambiata in arancione. A Sant'Anna Arresi, nel Cagliaritano, un anziano è stato trovato morto dai vigili del fuoco dopo essere stato trascinato via dall'acqua di un canale. L'uomo, di 80 anni, era stato dato per disperso alla fine della mattinata di oggi, domenica 14 novembre.

Trovato morto l'anziano in Sardegna

Secondo quanto ricostruito l’anziano si trovava a bordo della sua vettura non lontano dalla propria abitazione. L'uomo sarebbe rimasto bloccato con la sua auto lungo una strada allagata e, appena sceso, sarebbe stato travolto dall’acqua e trascinato via dalla corrente in località Porto Pino a Sant'Anna. Alcuni testimoni avevano subito allertato i soccorsi ed erano scattate immediatamente le ricerche che hanno coinvolto non solo i pompieri ma anche gli specialisti Saf, insieme a Protezione civile, volontari e carabinieri. La macchina è stata trovata capovolta e qualche ora dopo i vigili del fuoco hanno rinvenuto anche il corpo ormai privo di vita dell'80enne.

Si cercano 4 cacciatori

I vigili del fuoco stanno cercando di rintracciare 4 cacciatori usciti, nonostante il maltempo, per una battuta nella zona di Sarroch, in provincia di Cagliari. Secondo la segnalazione ricevuta dai vigili del fuoco i quattro si erano diretti nell'area di Rio Spagnolu, dove le squadre li stanno cercando. Altri cinque cacciatori, anche questi ritenuti inizialmente dispersi, sono invece stati rintracciati e soccorsi con l'elicottero a Villa San Pietro, sempre nel Cagliaritano. I cinque uomini sono in ipotermia a causa del freddo e della pioggia e saranno visitati dal personale del 118. Soccorso anche un altro giovane di cui si erano perse le tracce a Sant'Anna Arresi. Altri 20 cacciatori sono stati individuati salvi ma le condizioni delle strade rendono difficile per il momento il loro recupero. Sono al lavoro per ripristinare la strada i tecnici del comune di Capoterra.

La polemica sull'allerta gialla

Proseguono intanto le ricerche da parte delle squadre dei vigili del fuoco di Cagliari dei quattro cacciatori che risultano ancora dispersi a causa del maltempo nella zona di Rio Spagnolu, nel comune di Sarroch, a circa 25 chilometri dal capoluogo. Intanto è stata riaperta in entrambe le direzioni la strada statale 554 "Cagliaritana" a Selargius, in provincia di Cagliari, che era stata chiusa nel pomeriggio di oggi in seguito a un allagamento dovuto alle forti piogge cadute nelle ultime ore. La strada è chiusa tra i km 2.9 e 3.6 e il traffico è deviato sulla strada statale "131 dir". Inizialmente l'allerta era gialla. Il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, ha commentato quanto avvenuto oggi: "L'allerta meteo doveva essere almeno arancione visto che in città sono caduti 104 millimetri di pioggia in 4 Il primo cittadino ha disposto la chiusura, per domani, di tutti i parchi, i cimiteri e le scuole.