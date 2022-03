Annalisa, sparita con la figlia da dieci giorni. L'appello: "Torna a casa"

Da dieci giorni si sono perse le tracce di Annalisa L., 39 anni, e della figlia Cora Z., di 9. La donna viveva ad Olgiate Molgora, nella Brianza Lecchese, insieme alla bimba. A denunciare la scomparsa è stato l'ex compagno. Gli inquirenti ipotizzano trattarsi di un allontanamento volontario: tra pochi giorni avrebbe dovuto svolgersi l'udienza davanti al giudice del Tribunale dei Minori per decidere l'affido della piccola. La Prefettura di Lecco ha lanciato un appello sui social.

La scomparsa

Da dieci giorni il cellulare di Annalisa è staccato. Una fuga - forse - meditata a lungo e pianificata nei minimi dettagli. Stando a quanto si apprende da alcune indiscrezioni, pare che la donna avesse risolto il contratto d'affitto e disdetto quello delle utenze domestiche prima di far perdere le tracce di sé e della figlioletta. Per questo motivo, gli inquirenti seguono la pista dell'allontamento volontario. L'ipotesi è avvalorata dal fatto che, tra qualche giorno, il giudice del Tribunale dei Minori avrebbe dovuto decidere per l'affido della piccola. Annalisa, versante in un momento di difficoltà personale, probabilmente temeva che l'ex compagno avrebbe ottenuto la custodia esclusiva della bimba. Già in precedenza l'uomo aveva ottenuto quella dei due figli maggiori.

L'appello della Prefettura

A denunciare la scomparsa ai carabinieri di Somma Lombardo è stato l'ex compagno che abita in provincia di Varese, dove ha vissuto anche Annalisa fino al 2018. Intanto, la Prefettura di Lecco ha lanciato un appello diramando l'identikit di mamma e figlia. " Annalisa, classe 1983, è alta 1.75, corporatura esile, capelli castani ed occhi azzurri, presenta diversi tatuaggi in particolare uno raffigurante un "serpente" sul dito anulare della mano sinistra ed un altro sulla spalla destra. La piccola Cora, classe 2012, è alta circa 135 cm, pesa circa 35 Kg, corporatura esile, capelli lunghi di colore castano chiaro, occhi di colore azzurri, carnagione chiara ". L'appello, per chiunque ne avesse notizie, è di contattare i carabinieri del Comando provinciale lecchese allo 0341.2621.

Il sindaco di Olgiate Molgora