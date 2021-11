"Mancherai tanto". Morto a 31 anni il fratello di Fabio Basile

Tragedia nel mondo dello sport. A 31 anni è morto Michele, fratello di Fabio Basile, campione olimpico di judo nel 2016 a Rio de Janeiro, Le cause della morte sono sconosciute, ora sarà l'autopsia a spiegare come sia potuto accadere. A dare la notizia è stato lo stesso Fabio Basile con un post sui social: " Ciao Mike, sangue del mio sangue. Ti ho voluto bene... Mi mancherai tanto ", Il lutto ha colpito moltissimi seguaci del campione ma anche tantissimi appassionati di sport, che si sono uniti al suo dolore. Fabio Basile nel corso degli anni ha partecipato anche a diverse trasmissioni televisive, come Ballando con le stelle e il Grande fratello vip.

" Vi aggiornerò al più presto di quando ci saranno i funerali di mio fratello ", ha concluso il suo post il campione olimpico.Michele Basile è morto lo scorso venerdì. È stata sua madre a trovarlo ormai privo di vita nell'abitazione di Rosta, in provincia di Torino. La donna, insospettita dal fatto che il figlio non rispondesse al telefono, ha deciso di recarsi a casa sua per capire se stesse bene ed è così che ha fatto la tra Anche lei ha voluto ricordare Michele con un post sui social: " Ti abbiamo voluto con tutto il cuore e quando sei arrivato hai riempito la nostra vita di gioia. Eri così piccolo e fragile. E anche da 'grande' lo eri: duro fuori e tenero dentro ". Il dolore della famiglia Basile è enorme ma dopo che la notizia è stata resa pubblica, sono tantissimi quelli che stanno offrendo il loro sostegno morale, la loro vicinanza a Fabio e ai suoi genitori in un momento così difficile.