“Mangiare e viaggiare meno”: la proposta choc contro il riscaldamento

Contrastare il riscaldamento globale mangiando di meno e viaggiando di meno. A proporlo è il meteorologo Luca Mercalli, noto al pubblico televisivo per le numerose ospitate alla trasmissione Che tempo che fa di Rai Tre.

"Bisogna consumare di meno"

" Dall'emergenza climatica si esce consumando di meno. Punto. Questa pratica però fa a pugni con l'ideologia economica che vuole il contrario. Invece dovremmo mangiare meno, viaggiare meno. Abbiamo un mondo che non ce la fa più. È necessario rispettare le pratiche previste dall'economica verde che richiedono una certa attenzione ", afferma Mercalli in un'intervista rilasciata a Fanpage. Parole destinate a far discutere: l'estremizzazione climatica esiste da sempre anche se oggi i fenomeni sembrano più frequenti che in passato. Il punto è che non abbiamo prove provate che il riscaldamento globale sia alla base della maggior frequenza di trombe d'aria, tornado, nubifragi e grandinate come dichiara lo stesso esperto. " Non è possibile dire se siano in aumento o meno. Abbiamo grande difficoltà a fare un confronto con il passato. Più andiamo indietro nel tempo e più mancano le informazioni ".

Come contrastare il riscaldamento

Se è vero che la temperatura media del pianeta è aumentata di quasi 1,5 gradi, resta (probabilmente) utopia quella di mangiare e viaggiare di meno, specie in un mondo che cerca di uscire pian piano da una pandemia che ci ha tenuti in casa per un anno e mezzo. Se si vuole fare del bene alla Terra, le soluzioni che vanno adottate sono sicuramente quelle di non sprecare il cibo, rispettare l'ambiente e la natura che ci circonda. E poi ci sono gli accordi di Parigi, firmati dal G20. In ogni caso, gli eventi estremi come le trombe d'aria (a volte anche tornado) che di recente hanno colpito la Lombardia ed altre zone del nostro Paese, sono alla base di un'atmosfera più irrequieta e piena di energia: il motore di tutto è il caldo.

Perché nascono le trombe d'aria

Situazioni su scala locale come sono, appunto, le trombe d'aria, non possono comunque essere collegate a eventi a lungo termine o ad alterazioni registrate il mese precedente. " Ci sono tanti fattori che causano una tromba d'aria. Più è calda e soprattutto umida una giornata e più se ne creano. Ovviamente con il riscaldamento globale, questi fenomeni saranno più frequenti e intensi ", sottolinea Mercalli.

"Rispettare gli accordi di Parigi"