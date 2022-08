Un altro sfregio alla Meloni: strappato il manifesto dalle femministe

Fa discutere il video pubblicato su Instagram e Twitter in cui sono ripresi alcuni partecipanti alla seconda edizione del Pride Infogau a Olbia, in Sardegna, mentre strappano, tra risate e urla di sbeffeggio, un manifesto elettorale di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia. È stata la coordinatrice regionale del partito di destra, Antonella Zedda, a denunciare l’episodio, documentato grazie alle immagini registrate con un telefonino e alle fotografie. Anche il presidente di Fdi di Olbia, Marco Piro, ha condannato il gesto compiuto da alcuni giovani manifestanti. “Si vede chiaramente cosa è successo – ha scritto in una nota l’esponente politico –. Quel manifesto è stato affisso in uno spazio, quello spazio assegnato da un privato, previo pagamento, ad un altro privato. È questo l'esempio della civiltà che siamo/siete? È questo il modo di agire? Il non rispetto degli altri?” .

I vertici locali di Fratelli d’Italia hanno segnalato altre intemperanze che si sono verificate al Pride Infogau, come l’utilizzo di bombolette spray per sporcare diversi muri di Olbia e i cori offensivi contro le forze dell’ordine. “Tutto questo non ci rappresenta – si legge nel comunicato stampa – siamo fortemente convinti che questi comportamenti siano da condannare sia dalle forze politiche sia dalle istituzioni” . Intanto, come riporta la Web Tv Sardegna live, prosegue la campagna elettorale del partito di Giorgia Meloni in tutta la regione.

Il coordinamento provinciale della Gallura presenterà i propri candidati alle prossime elezioni politiche in una conferenza stampa di presentazione che si terrà domenica 28 agosto alle ore 11 presso il Doubletree by Hilton-Olbia Sardinia, in Via Isarco 5/7, alla presenza dei candidati alle politiche. L’unica tappa di Giorgia Meloni in Sardegna sarà a Cagliari, il 2 settembre per l’apertura della campagna elettorale. Il comizio, probabilmente, si svolgerà in serata in piazza del Carmine, ma luogo e orario devono ancora essere comunicati.