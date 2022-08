La "mantide della Brianza" è in ospedale: "Ha perso 7 chili, provata dal carcere"

La "mantide della Brianza" è ricoverata in ospedale. Lo assicura il suo difensore, l'avvocato Alessia Pontanani, in una intervista rilasciata al Corriere.it. La donna, all'anagrafe Tiziana Morandi, è accusata di aver narcotizzato con i sedativi e derubato sei uomini adescati su Facebook. " Sono accuse e vicende ancora tutte da chiarire. La mia assistita ha perso 7 chili ", spiega il legale della 47enne.

L'accusa

Secondo quanto è emerso sinora dalle indagini, condotte dai militari della compagnia di Vimercate (Monza), Tiziana Morandi - poi ribattezzata la "mantide della Brianza" - avrebbe narcotizzato e derubato " almeno sei uomini " conosciuti sui social. Nella fattispecie, le vittime venivano adescate su Facebook, attirate in casa della donna (una villetta di proprietà, in Brianza), stordite con alcune bevande allungate con le benzodiazepine e poi derubate di collanine, anelli, soldi contanti e altri oggetti preziosi. Una circostanza che il legale della 47enne smentisce di tutto punto: " Sono accuse e vicende ancora da accertare. - dichiara l'avvocato Pontanani - In generale si tratta di fatti di entità modesta, forse qualche oggetto potrebbe esserle stato regalato, a parte una collezione di monete sul cui reale valore bisogna fare accertamenti ".

Le prescrizioni mediche