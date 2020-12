Maria Elena Boschi innamorata a Roma (con la mascherina abbassata)

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti non si nascondo più e si divertono a fare i fidanzatini innamorati per le strade di Roma. I due hanno provato a tenere nascosto il loro amore e per un po' ci sono anche riusciti ma poi si sono stancati di vivere la relazione in clandestinità e sono usciti allo scoperto. L'attore e l'ex ministro si sono di recente concessi una passeggiata nel cuore di Roma, sulla terrazza che più di tutte offre scorci straordinari sulla Città Eterna: il Gianicolo.

La Boschi e Berruti hanno forse voluto divertirsi per un giorno, rievocando gli straordinari anni Sessanta e Settanta di Roma, a partire dal look. Lei, che da quando ha smesso i panni istituzionali ama esternare la sua femminilità, ha scelto uno stile che ricorda molto da vicino gli anni Settanta. In una Roma ancora non troppo fredda d'autunno inoltrato, ha indossato un mini abito con un sopra uno spolverino, un outfit total black sdrammatizzato con un paio di vistosi stivali rossi alti fino al ginocchio con un tacco comodo, perfetto per passeggiare mano nella mano con il suo innamorato. Giulio Berruti, invece, ha scelto un classico look casual con pantaloni blu e maglione in tinta, sotto il quale spunta il colletto di una camicia azzurra, e sopra un giubbotto in pelle.

Appaiono come una coppia normale mentre passeggiano sulla terrazza del Gianicolo con il cucciolo di siberian husky di Berruti, che i due hanno portato con loro per fargli sgranchire le zampe e lasciarlo correre in libertà. Un dettaglio, però, salta all'occhio dalle foto del settimanale Chi, soprattutto in un momento storico come questo. In nessuno degli scatti pubblicati i due indossano la mascherina. Entrambi la portano scesa, sotto il mento, posizionata tatticamente in modo da lasciarli liberi di baciarsi in qualunque momento desiderano e, infatti, i fotografi immortalano un paio di momenti di dolcezza tra i due. Non mancano i selfie davanti alla Fontana dell'Acqua Paola, uno dei grandi simboli di Roma, testimone della storia di questa città fin dal XVII secolo. È il fontanone cantato da Venditti nella sua iconica Roma Capoccia, ma è anche uno degli iconici scenari del film premio Oscar La grande bellezza, e ora fa da sfondo ai selfie dei due fidanzatini d'Italia.

Terminati i giochi del loro cucciolo i due salgono in auto per pranzare in uno dei tipici ristoranti di Roma. Non un'auto tradizionale, ma uno dei grandi classici dell'automobilismo, una Mercedes Pagoda storica appartenuta al nonno di Giulio Berruti. Questa era anche l'auto di Richard Gere in American Gigolo ma nel cuore e nella testa di Berruti c'è solo una donna...