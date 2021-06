"Vi dico perché la mascherina in spiaggia è una stupidaggine"

Da ieri due terzi della penisola italiana è in zona bianca. Una notizia sicuramente incoraggiante ma che non deve essere letta come un traguardo, bensì come un piccolo passo verso il "ritorno alla normalità". Oltre 40,5 milioni di italiani lasciano la zona gialla per abbracciare quella bianca che però, a dispetto della colorazione, conserva lo stesso alcune restrizioni. Dal green pass per andare al matrimonio alla cancellazione del coprifuoco sino all'obbligo di indossare la mascherina, anche al mare? Anche in zona bianca vige l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto ove non si può mantenere la distanza di sicurezza. Lo stesso discorso lo si applica anche in spiaggia dove, nel caso in cui non possa essere garantito almeno un metro di distanza tra gli utenti, bisognerà indossare la mascherina.



No alla mascherina in spiaggia, sì in luoghi chiusi



Il direttore della clinica Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, così come tutti gli italiani andrà in vacanza. Ad Adnkronos salute rivela la sua destinazione, la Liguria, ma non solo. Matteo Bassetti dice che non indosserà la mascherina se non dove lo ritiene opportuno. "Indosserò la mascherina solo dove ritengo che serva: ad esempio al supermercato o in farmacia, su un treno e in tutti gli ambienti chiusi dove non è possibile il distanziamento". Il motivo di tale presa di posizione è dovuta al fatto che il 50% degli italiani ha ricevuto il vaccino e che lentamente gli ospedali si stanno svuotando. Inoltre l'indice Rt si sta abbassando e in Liguria, ad esempio, come ha fatto notare lo stesso Bassetti si hanno 10 casi per ogni 100mila abitanti.



Dinanzi a questi numeri il direttore della clinica Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova dice basta, "non facciamo diventare la mascherina un vessillo, qualcosa che metti sennò prendi la multa. Come viene portata oggi poi è un non senso: c'è gente che la porta in macchina ed è solo, mentre sta in scooter o camminando da solo in un bosco oppure quando quello affianco è a 3 metri di distanza".



Indossare la mascherina in spiaggia per Bassetti non ha senso, mentre assumerebbe valore renderla obbligatoria "quando si va al bar". E così, dopo tanto dire, come si comporterà l'infettivologo in spiaggia? A 'Un giorno da pecora su Radio 1 Rai alla domanda se indosserà la mascherina in spiaggia ha risposto: "Non la metto, non la metterò e credo che sia una stupidaggine dire di metterla".