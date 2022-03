"Che hai da guardare?". Così la baby gang rom massacra un 18enne

Lo scorso sabato un 18enne di Fiano Romano è stato massacrato di botte a Lanciano, comune in provincia di Chieti, riportando lesioni giudicate dai medici gravissime. Ad aggredire il giovane sarebbe stato un gruppo di ragazzi, tutti di età compresa tra i 16 e i 18 anni, di etnia rom. La vittima del pestaggio si trovava nella cittadina abruzzese per incontrare la fidanzata conosciuta su Facebook. Il 18enne era in centro e stava prendendo una bibita quando improvvisamente la banda si è avvicinata e ha iniziato a importunarlo, senza un motivo reale. Sempre senza ragione, un componente del gruppo ha cominciato a picchiare brutalmente al volto il giovane, causandogli la frattura della mandibola. La vittima è stata soccorsa e portata in ospedale.

Subito rintracciato l'aggressore

Dopo l’aggressione gli assalitori si sono dati alla fuga ma sono stati subito rintracciati dalla polizia e denunciati alla Procura minorile dell'Aquila. Secondo quanto riportato da Il Messaggero il gruppo, prima di assalire con calci e pugni il 18enne, avrebbe chiesto in tono minaccioso al ragazzo: “Cosa hai da guardare?”. “Niente, non vi sto guardando”. Ma ecco partire l’attacco da parte della baby gang. L’aggressione vera e propria sarebbe stata a opera di un componente del gruppo poco più che 17enne. Il picchiatore è stato poi rintracciato dai poliziotti mentre si stava vantando in un bar della bravata appena commessa. Bravata che sarebbe anche stata ripresa da un cellulare.

Una volta fermato, il minorenne è stato quindi denunciato alla Procura dei Minori dell'Aquila con l'accusa di lesioni gravi, mentre la vittima, che ha da pochi giorni raggiunto la maggiore età, è stata soccorsa e trasportata in una struttura ospedaliera con diverse fratture al viso, dove è stata sottoposta a una importante operazione chirurgica. La prognosi è di 60 giorni. Il ragazzo era nella cittadina per trascorrere la giornata con la sua fidanzatina.

Calci e pugni al volto

Quando i due si sono separati, verso le 20, il giovane si è fermato a comprare una bevanda al distributore automatico. In quel momento è arrivato il gruppetto, formato da minorenni di origini rom, che ha iniziato a cercare pretesti per litigare. Al poveretto non è bastato dire alla gang che non li stava guardando: immediatamente è stato raggiunto da calci e pugni diretti soprattutto al volto. Quando è stramazzato per terra, con un forte dolore al viso, aveva uno zigomo fracassato e la mandibola fratturata in modo serio.