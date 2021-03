Massimo Garavaglia rilancia il turismo: "In estate si apre per non richiudere più"

Con l'avanzare della primavera è lecito già pensare alla bella stagione, soprattutto nell'ottica della ripartenza del turismo. Gli italiani hanno voglia di normalità, le imprese hanno necessità di riaprire e la campagna vaccinale contro il coronavirus a quel punto dovrebbe aver già completato il ciclo degli over 80 e dei soggetti più fragili, che rappresentano le fasce più sensibili. In fondo al tunnel, quindi, si inizia a vedere una luce e di questo ha parlato il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, intervenendo al Tg2 post.

Il ministro si è mostrato particolarmente ottimista nella sua esposizione sul futuro e le proiezioni sembrano essere dalla sua parte: " Ci siamo accorti dell'importanza del turismo vedendo le chiusure e ci siamo resi conto del peso del turismo sul sistema Italia, la cosa più importante da fare è riorganizzare le ripartenze, in modo che gli operatori si possano organizzare. Io sono fiducioso per questa estate: con l'estate ripartiremo, la novità rispetto all'anno scorso è che oltre al vaccino naturale della bella stagione c'è il vaccino vero. Questa estate si riapre per non chiudere più ". Quello turistico, insieme alla ristorazione, è tra i settori che hanno maggiormente risentito delle limitazioni contro i contagi da coronavirus. Basti pensare alla stagione invernale 2020/2021 che non è mai partita, con un danno enorme agli operatori della montagna, che a meno di 24 ore dalla riapertura annunciata hanno scoperto che non sarebbero ripartiti.

Ed è proprio su questo argomento che Garavaglia ha messo l'accento parlando al Tg2 post: " Sulle cose passate non entro, abbiamo avuto questo problema con il mondo della montagna con una decisione di chiusura arrivata all'ultimo e che ha contribuito al danno. Il governo ha ammesso il danno mettendo un fondo per tamponare il danno. Non è sempre facile trovare le soluzioni. Chiedere scusa e mettere fondi per la montagna è un buon modo. Ora bisogna programmare ". Ma l'Italia, oltre alla montagna e alle coste, ha un immenso patrimonio nelle città d'arte, gioielli che il mondo ci invidia e che devono tornare a essere mete ambite per il turismo nazionale e internazionale. I sindaci delle città d'arte, infatti, hanno fatto quelle che Massimo Garavaglia ha definito come proposte " molto concrete, oggi c'è bisogno di concretezza, di andare alla sostanza. Valuteremo con la massima attenzione queste proposte e, se i sindaci sono d'accordo, apriamo un tavolo direttamente operativo ".

Le risorse, ora, ci sono per dare nuova spinta e linfa al turismo: " Dal Mef abbiamo ricevuto 500 milioni già esistenti. Sono arrivate tante risorse in più: quasi 2 miliardi se le mettiamo tutte insieme ". Ma i fondi non sono sufficienti alla ripartenza, serva la sicurezza della riapertura e, soprattutto, della non chiusura. Su questo Massimo Garavaglia non ha dubbi: " È fondamentale il passaporto vaccinale, sono cominciate le prenotazioni da chi dall'estero è vaccinato e vuole venire in Italia. L'obiettivo è che su questo si vada tutti insieme in Europa e si decida insieme, quello che dobbiamo fare in Italia però è accelerare con il piano di vaccinazione. Così non serviranno fare delle isole covid-free ".