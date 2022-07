Orrore in una pista in Trentino: Mathis muore a 8 anni in minimoto

Sognava di diventare un campione di MotoGp il piccolo Mathis Bellon, un bimbo francese di 8 anni morto a seguito di un grave incidente sulla pista del kartdromo di Ala, in Trento. Il piccolo si stava allenando per il Campionato italiano di Velocità quando ha perso il controllo della minimoto finendo sull'asfalto. Il giovanissimo pilota è deceduto all'ospedale di Borgo Trento (Verona) dopo essere stato ricoverato per sette giorni in rianimazione. " Ha resistito per il compleanno della sua sorellina, che ha compiuto mercoledì 3 anni . - ha raccontato il padrino di Mathis a Le Quotidien de la Reunion - I suoi organi hanno salvato cinque vite, è stato un grande campione fino alla fine ".

L'incidente

I fatti risalgono a venerdì 22 luglio. Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, Mathis si stava allenando sul circuito trentino insieme ad altri coetani quando ha perso, per motivi ancora da accertare, il controllo della minimoto. Quindi, è scivolato sull'asfalto finendo poi per essere centrato in pieno da un altro mezzo. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. Tanto che il bimbo era stato prelevato in pista con un elisoccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. Purtroppo, però, dopo aver trascorso sette giorni in terapia pedriatica, il suo cuore ha cessato di battere. I genitori avevano chiesto, e ottenuto, il nulla osta per trasferire il figlio a Montpellier essendo loro residenti a Sainte-Maxime, ma dopo sette giorni di agonia il piccolo Mathis ha cessato di vivere.

I messaggi di cordoglio