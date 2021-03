Matteo Renzi si è già vaccinato? È giallo

Che piaccia o meno, Matteo Renzi fa sempre notizia, tant'è che l'ex premier, tramite il suo ufficio stampa, ha spiegato di " essere abituato alle polemiche " ma che tutti i suoi viaggi sono perfettamente legittimi e regolari. Sicuramente è così, ma alcuni dubbi sorgono sull'opportunità politica delle sue trasferte all'estero. E l'ultimo quesito riguarda proprio la sua presenza al Gran Premio del Bahrein, dov'è stato immortatlo in compagnia di Jean Todt, Presidente di Fia, e del principe del Bahrein, Salman bin Hamad Al Khalifa. Come riporta il quotidiano Domani, per poter partecipare al Gran Premio a cui ha preso parte Renzi bisogna essere vaccinati o aver già passato il Covid-.19. " Only vaccinated, solo chi è vaccinato oppure è guarito dal Covid può partecipare al grand prix , l’avviso pubblicato nero su bianco sul sito dell’evento della Formula Uno. La domanda, dunque, è d'obbligo: l'ex premier si è già vaccinato?

Ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti, cresce la lista dei ricchissimi – e non residenti – che sono stati vaccinati. Le testate internazionali lo chiamano "turismo vaccinale dei ricchi", o i wealthy vaccine tourists per dirla con il Financial Times, che riporta il caso di Claudio Descalzi e " di altri dirigenti della compagnia energetica Eni, tra i quali Descalzi appunto, ai quali è stata offerta la inoculazione di una fiala BioNTech-Pfizer - l’azienda dice, per questioni di affari, for business purposes ". Non è sicuramente il caso di Renzi, ma se per caso si è già vaccinato dovrà spiegare quando e dove lo ha fatto. Un giallo che si apre con il suo viaggio in Bahrein e alla sua partecipazione al Gran Premio, dove la vaccinazione sembra essere un obbligo. Almeno che l'ex Presidente del Consiglio non abbia già passato il Covid-19 e ora abbia gli anticorpi. È un'altra delle ipotesi del tavolo.