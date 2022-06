Maxi rissa tra albanesi: scoppia il caos nell'aeroporto di Perugia

La maxi-rissa tra albanesi è scoppiata prima dell'imbarco, durante l'attesa di un volo per Tirana. In un attimo, gli spazi dell'aeroporto "San Francesco di Assisi" di Perugia sono diventati il teatro di un violento scontro tra due gruppi di connazionali. La faida si è consumata nel pomeriggio di ieri, domenica 26 giugno, probabilmente per motivi futili sui quali le forze dell'ordine stanno cercando di fare chiarezza. Secondo quanto ricostruito, la veemente lite sarebbe scattata a partire da un alterco, poi degenerato, tra gli stranieri in fila per il check-in.

Come documentato da un video amatoriale girato durante la zuffa, i protagonisti dello scontro fisico non si sono risparmiati colpi di particolare violenza, finendo anche a terra. Durante la rissa, peraltro, come oggetti contundenti atti a offendere sono stati addirittura utilizzati alcuni separatori di fila in metallo posti nelle adiacenze dei banchi di accettazione. Grazie al rapido intervento del personale dell'ufficio di polizia di frontiera, la lite è stata sedata in poco tempo e gli stranieri, risultati con diversi precedenti di polizia, sono stati trattenuti all'interno dell'aeroporto in attesa dell'arrivo del personale di rinforzo delle volanti, della squadra mobile, della polizia scientifica e dei sanitari del 118.

Sul volo diretto a Tirana, chiaramente, gli undici stranieri al centro del deprecabile episodio non ci sono saliti. Uno di essi, che aveva riportato contusioni, è stato trasferito in ospedale per accertamenti. Gli altri sono stati, invece, accompagnati in questura per essere identificati e segnalati. Otto persone sono state quindi arrestate per rissa aggravata in concorso. Due donne sono state invece denunciate a piede libero per lo stesso reato.

Al termine dei rilievi della polizia scientifica, l'aeroporto di Perugia ha ripreso gli ordinari servizi senza registrare criticità per i voli successivi. Le forze dell'ordine, nel frattempo, avevano avviato ulteriori approfondimenti investigativi finalizzati alla ricostruzione quanto successo.