Mediaset vince anche in Olanda: rigettato il ricorso di Vivendi

È la vittoria dei Berlusconi e di Mediaset. La Corte di Amsterdam ha infatti rigettato la richiesta di sospensione cautelare del progetto MediaforEurope presentato a gennaio da Vivendi. È quanto apprende Il Sole 24 Ore, citando da fonti legali. Il gruppo francese aveva presentato l’istanza dopo l’approvazione delle modifiche al progetto di fusione transfrontaliera di Mediaset e Mediaset Espana in MediaforEurope approvate dall'assemblea del Biscione a inizio gennaio.

Il giudice, scrive sempre il quotidiano economico, "avrebbe deciso che il sistema a voto speciale non è in violazione della legge olandese; che l’esito del caso della Corte di Giustizia dell'Unione Europea - che dovrà esprimersi sul ricorso dei francesi contro la norma che ne ha imposto il congelamento di quote all’interno del trust Simon Fiducuaria – sia troppo incerto in questo momento; che Mfe non ha violato le norme olandesi sulla fusion" . Ultimo ma non per importanza, "il tribunale italiano avrebbe deciso sulla falsariga di quanto messo nero su bianco anche dal giudice italiano: vale a dire che nel bilanciamento degli interessi il portato dello stop sarebbe ben peggiore delle conseguenze di un via libera ".

Il "tribunale italiano" citato è il riferimento alla scelta del giudice di Milano Elena Riva Crugnola, a inizio febbraio, di non accogliere i i ricorsi di Vivendi e Simon Fiduciaria (contro le delibere adottate dalle assemblee di Mediaset del 10 gennaio scorso e del 4 settembre 2019), dando ragione al Biscione e dando così un primo via libera alla nascita di MediaforEurope.

La corte della capitale dei Paesi Bassi va così respinge il ricorso d'urgenza presentato dalla società transalpina, che rappresenta nei atti il secondo azionisita del gruppo televisivo tricolore, chiedeva di fermare la nascita della holding olandese Mfe. L'ultima parola adesso spetta alla Commissione Europea. Mediaset, però, l'ha spuntata anche in Olanda.

Si tratta di una sentenza che gioca a favore del Biscione di Pier Silvio Berlusconi, che in attesa del giudizio da parte del tribunale di Madrid, ora può riprendere l'iter per fondere Mediaset e Mediaset Espana in Mfe con sede legale in Olanda.