Il medico arrivato dalla Cina in Italia: "Fate più tamponi"

"Inquadrare in anticipo i casi sospetti e fare i tamponi il prima possibile per scoprire i positivi" . Queste sono le principali raccomandazioni di Yunqing Qiu, primario di Malattie infettive del Primo ospedale affiliato dell'Università di Zhejiang.

Il medico, atterrato a Malpensa, ha rilasciato un'intervista a La Repubblica, spiega inoltre l'importanza di mettere subito in quarantena i contagiati e " iniziare la terapia quando la malattia è ancora in una fase iniziale". Yunqing Qiu fa parte del team di sette medici, tre infermieri e tre tecnici che è arrivato in Italia con un carico di 400mila mascherine e ventilatori e monitor. Qui, che ha seguito il coronavirus sin "dal primo caso", aggiunge che "Bisogna mettere insieme tutti i pazienti positivi, radunare gli esperti e i medici specializzati, mettere in comune gli strumenti, e concentrare anche le persone che hanno necessità di diverse terapie" .

Nella sua provincia i malati più gravi sono stati accolti in ospedale " perché siamo attrezzati per curarli" ed "è importante per aumentare le guarigioni e diminuire i decessi". Le persone che hanno sintomi lievi o sono asintomatiche devono essere isolate per evitare che contagino "parenti e amici", proprio come è stato fatto a Wuhan dove si è costruito un ospedale temporaneo in tempi record. I numeri della Lombardia, conclude Qui, non sono " un problema causato dalla tecnologia e dalla sanità italiana, che sono molto avanzate ", dice. Il vero problema " sono i casi che non sono stati scoperti nella fase iniziale e si è perso tempo per la cura. Per questo è fondamentale anticipare".