Meloni "Sam Gamgee" e la fine di Superquark: le sette parole della settimana

Proviamo a dare un po' di sapore ai numeri che decretano il successo delle notizie su Google. Di seguito alcune delle notizie più cliccate della settimana rivisitate e corrette.

Meloni come Sam Gamgee

In una bellissima intervista sullo Spectator del maestro di giornalismo Nicholas Farrell (suggerisco a tutti di leggerla), Giorgia Meloni racconta delle sue passioni britanniche per Roger Scruton e soprattutto per Tolkien, paragonandosi a Sam Gamgee. “La verità è che Sam è molto più utile di Frodo”. Ma ora che arriva l'anello Giorgia se ne ricorderà?

La fine di Superquark

Tutti speravamo che questo giorno non arrivasse mai. Invece anche Piero Angela ha terminato la sua messa in onda nello schermo della vita. Come parte della memoria più profonda di questo paese non potrà mai essere dimenticato ed è uno dei pochissimi che lascia un degno erede. Se ne va un pezzo dell'Italia più bella. Lacrime tricolori.

Le danze della bella premier finlandese

Polemiche per la premier finlandese Sanna Marin, immortalata mentre balla insieme ad alcuni amici. Polemiche insensate: 36 anni, bella come il sole, perché non dovrebbe ballare? Se ha ragione lo Spectator magari alla prossima festa inviteranno la Meloni come DJ e balleranno tutti insieme “Io sono Giorgia”.

E anche questo Ferragosto...

Da più di duemila anni, puntuale e ineluttabile, si è presentato il Ferragosto, le “Feriae Augusti” istituite dall'Imperatore Augusto il 1 agosto, e spostate dal cristianesimo al 15. Tra angurie, caldo e gavettoni, anche questo rito italico può concludersi con la stessa formula che in Vacanze di Natale il vecchio Covelli riservava al Natale.

Navi russe nel Mediterraneo

Mentre noi ci godiamo le coste e commentiamo le danze della premier finlandese mangiando anguria, al largo dell'Adriatico è in corso una battaglia bianca fra le nostre navi della NATO e quelle russe, che stanno cercando di bloccare il mar Adriatico. Così, giusto per ricordare che ogni tanto ci sono anche delle notizie da leggere.

Satanici i versi, ma ancor di più chi li condanna

Sembra fuori pericolo dopo l'attentato Salman Rusdhie, l'autore indiano condannato a morte dalla dittatura iraniana per il suo libro “I versi satanici”. I siti iraniani e pro-Hezbollah hanno celebrato il tentato omicidio. Gli esseri umani possono essere molto stupidi e violenti. Ma dobbiamo continuare a credere che ciò che di buono portiamo dentro possa prevalere. Ecco perché serve arte e poesia. Grazie, Salman.

Giovanni Ciacci e la sieropositività al GF VIP

Il primo concorrente ufficiale del Grande Fratello VIP 2022-2023 è Giovanni Ciacci. Il quale ha dichiarato di essere sieropositivo. Prima ancora di iniziare, la casa più chiacchierata d'Italia fa già parlare di sé, e lo fa mettendo al centro il tema di una malattia molto delicata. Chissà se tutto proseguirà con altrettanta delicatezza...

Altre ricerche di Google Trends

Per la cronaca, negli ultimi sette giorni tra i principali termini ricercati secondo Google Trend ci sono stati anche: Niccolò Ghedini, Raspadori, Bimba Napoli gambe braccia spezzate, She-Hulk, Fiorentina-Twente, Thomas Ceccon, Fabri Fibra.