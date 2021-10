"Meno contagi e morti di Covid nei Paesi a scarsa igiene". Ecco il perché

Una recente ricerca israeliana evidenzia che, nei Paesi con bassi livelli di igiene , ci sarebbero " meno contagi di Covid e meno morti ". Lo studio in questione è stato condotto da Nathan Rothschild, del Dipartimento di Biotecnologia del Tel-Hai College, nello Stato ebraico, e pubblicato giovedì sulla rivista Cureus Journal of Medical Science. Nel documento si ipotizza che, nelle nazioni con igiene scarsa, la trasmissione del coronavirus avvenga " in maniera diversa " rispetto a quella riscontrata nei Paesi con alti standard di pulizia. La messa in evidenza di quei differenti modi di contagio sarebbe utile, a detta di Rothschild, per " arrivare a un migliore trattamento della COVID-19 ", oltre che per sviluppare " tecniche di vaccinazione migliori ".

Secondo lo studio israeliano, la trasmissione dell'agente patogeno avverrebbe, negli Stati con standard sanitari scadenti, per via " oro-fecale ", ossia dalle feci di un individuo malato all’apparato gastrointestinale di un individuo sano, e non per via aerea. Nei Paesi con livelli alti di igiene la trasmissione più comune è invece quest'ultima, quindi mediante goccioline e aerosol più piccoli. Il contagio per via aerea è quello che, rileva la ricerca di Rothschild, favorisce le infezioni all'apparato respiratorio, mentre chi viene contagiato per via oro-fecale non svilupperebbe sintomi gravi.

La ricerca del Tel-Hai College evidenzia: " In questo lavoro, si suggerisce che l’infezione fecale-orale da SARS-CoV-2 è più comune in condizioni di scarsa igiene rispetto all’infezione respiratoria, e che un’alta percentuale di coloro che sono infettati dal virus per via fecale-orale sono asintomatici ". La tesi promossa da Rothschild è supportata dal fatto che l’infezione nell’intestino " sembra generalmente causare sintomi minori ", se non nessuno. L'autore prova quindi a spiegare la maggiore resistenza al Covid mostrata da chi resta contagiato per via oro-fecale: " La ridotta mortalità riportata nei pazienti con COVID-19 che presentano sintomi gastrointestinali può essere legata all’assenza di una risposta pro-infiammatoria nel tratto gastrointestinale nonostante il rilevamento della SARS-CoV-2 ". Un'altra possibile risposta al fenomeno osservato si baserebbe sul fatto che gli anticorpi presenti nell'intestino sarebbero " 15 volte più potenti " rispetto a quelli dell'apparato respiratorio.