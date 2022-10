I messaggi hot per mesi, poi la sconcertante scoperta: sono madre e figlio

Scandalo in Puglia, dove madre e figlio si sono trovati protagonisti, loro malgrado, di una scabrosa vicenda hot che ha fatto velocemente il giro della rete. Entrambi iscritti, all'insaputa l'una dall'altro, su una piattaforma di incontri online, i due si sono conosciuti sotto mentite spoglie e per mesi hanno continuato a scambiarsi messaggi piccanti.

A riportare la storia, che sta facendo il giro del web, è il blog Noi Notizie. Sul caso, considerata la delicatezza della questione, viene ovviamente mantenuto il massimo riserbo. Viene però assicurato che i due non erano a conoscenza dell'identità dell'altro mentre inviavano messaggi sempre più espliciti.

A quanto pare madre e figlio vivono nella provincia di Taranto, e forse proprio per questo, appreso di trovarsi vicini, dopo mesi di frequentazione via chat sul sito per incontri online hanno deciso di vedersi di persona.

Combinato l'appuntamento, i due, che fra l'altro vivono nella stessa casa, sono rimasti a dir poco scioccati quando si sono trovati l'uno di fronte all'altro. Dopo mesi di messaggi a sfondo sessuale, madre e figlio, maggiorenne, si sono trovati impelaganti in un incontro a dir poco imbarazzante e impensabile.

I due, del resto, non potevano sapere di stare chattando con uno stretto familiare. Sulla piattaforma utilizzavano dei nickname e non si erano mai scambiati delle foto dei loro volti, che in questo caso avrebbero potuto limitare i danni, portandoli prima a conoscere la verità.

Il blog Noi Notizie fa sapere che dopo alla vicenda madre e figlio avrebbero subito conseguenze a livello psicologico. Il trauma è stato molto forte. Dopo inziali discorsi di carattere generico, i due avevano cominciato a scambiarsi messaggi sempre più focosi, arrivando anche a inviare scatti di alcune parti del loro corpo.

L'epilogo è stato a dir poco sconvolgente, e la dice lunga sulle insidie che possono nascondersi nei meandri del web.