Meteo ancora instabile: nuovi temporali e grandinate al Nord

Nonostante le condizioni meteo comincino, lentamente, a migliorare anche al Nord, ciò non impedirà altro maltempo nelle prossime ore con nuovi temporali e locali grandinate.

Instabilità, c'è allerta della Protezione civile

Tutto ha origine dal vortice ciclonico centrato sulle Isole Britanniche, dove attualmente c'è un clima molto più autunnale che estivo, che pilota una serie di fronti sulla Francia e sul Mediterraneo rinnovando condizioni di instabilità. Anche se la giornata è iniziata in gran parte soleggiata, con il passare delle ore l'atmosfera dimosterà tutto il suo essere irrequieta: le immagini del satellite mostrano cieli in gran parte sgrombi da nubi ma, dal pomeriggio, spunteranno quasi dal nulla nubi imponenti che provocheranno temporali e grandinate sulle zone alpine e prealpine, il basso Piemonte, le pianure lombarde ed emiliane e gran parte del Triveneto.

Come dicono gli esperti, su questi settori la forte instabilità atmosferica durerà fino alle prime ore della sera quando i fenomeni inizieranno gradualmente a perdere di energia. La Protezione Civile ha diramato un bollettino con un'allerta gialla per "Ordinaria criticità per rischio temporali" su Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

Clima decisamente diverso, invece, sul resto del Paese con un cieli poco nuvolosi anche durante il pomeriggio a parte maggiori incertezze sulle zone interne del Centro e sulla Puglia. Le temperature massime saranno ovunque gradevoli e sopportabili con punte fino a 26-27 gradi specialmente al Centro-Sud.

Week-end, si riaffaccia l'alta pressione

Se la giornata di venerdì vedrà un ulteriore miglioramento anche al Nord con temporali pomeridiani limitati alle zone alpine centro-orientali ed al Veneto ma meno intensi rispetto ai giorni precedenti, ecco che, finalmente, l'anticiclone delle Azzorre proverà a distendersi, da sabato, anche sul nostro Paese garantendo tempo stabile per l'intera giornata e l'assenza, quasi ovunque, di acquazzoni o temporali.

Le uniche, minime, incertezze riguarderanno soltanto le aree interne di Campania e Calabria dove saranno possibili nubi intense al pomeriggio sulle zone interne e brevi e locali acquazzoni. Annuvolamenti anche sulle zone alpine ma i fenomeni intensi dei giorni scorsi saranno soltanto un ricordo.

Bel tempo e clima estivo sul resto del Paese e su tutte le zone costiere da nord a sud che vivranno, forse, il primo vero fine settimana con abbondante soleggiamento e senza la paura delle piogge pomeridiane. Le temperature massime subiranno lievi aumenti raggiungendo i 30 gradi su città come Firenze e Roma, intorno ai 27-29 altrove e sulle località balnerari, dove durante il pomeriggio le tipiche brezze renderanno il caldo sopportabile come la più tipica estate mediterranea, ormai sempre più una rarità a causa dell'invadenza costante dell'anticiclone africano che, per il momento, non c'è.