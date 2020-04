Meteo estivo, caldo anomalo dall'Africa: massime fino a 30°C

La fase meteo che stiamo vivendo diventerà anomala nel corso del week-end per il caldo, decisamente fuori stagione, in arrivo dall'Africa. I termometri schizzeranno su valori estivi fino a 30°C come fossimo già in piegno giugno. Da lunedì, però, torna il maltempo.

Il segnale del caldo

Le immagini del satellite annunciano l'arrivo del caldo anomalo sul nostro Paese: sul Mar Tirreno e tra le due Isole Maggiori è presente un'enorme distesa di nubi basse (identificate dal colore grigio satellitare) dovute all'aria molto calda africana che scorre sulla superficie del mare ancora molto fresca dopo il periodo invernale.

Valori da giugno

È questo il segnale che scatenerà il caldo africano: come dicono gli esperti, sabato e domenica potrebbero essere i due giorni più caldi di Aprile con possibili punte fino a 30°C sulle zone interne delle due Isole Maggiori. Farà molto caldo anche sul resto del Paese con temperature massime mediamente intorno ai 25-26°C con punte superiori nelle vallate alpine, come nel caso di Bolzano, dove la colonnina di mercurio potrà raggiungere i 28 gradi.

Piogge di "sabbia"

Attenzione, però, perché caldo non significa necessariamente bel tempo: l'ondata di caldo africano, infatti, sarà molto umida e porterà con sè un aumento delle nubi soprattutto sulle regioni occidentali come Nord-Ovest, Sardegna ed area tirrenica. Su questi settori non sono escluse deboli piogge "sporche" di sabbia a causa del pulviscolo in arrivo direttamente dal deserto che sarà in sospensione nell'aria. Sul resto del Paese ci saranno maggiori schiarite ed una prevalenza di sole, specialmente su Nord-Est, regioni adriatiche e meridionali.

Nella giornata di domenica continuerà a rimanere un po' incerto ancora sul Nord-Ovest, sulla Sardegna e su alcuni tratti del Centro con deboli piogge possibili sull'arco alpino piemontese, sulla Liguria di ponente, sulla Sardegna settentrionale e sulla dorsale appenninica. Sarà variabile sul resto del Paese con maggior soleggiamento sulla Valpadana e sul medio e basso versante adriatico. Nonostante le nubi, la fase calda continuerà indisturbata con temperature massime comprese mediamente tra 25 e 28 gradi con punte fino a 30 sulle zone interne delle Isole Maggiori.

Arriva il maltempo

Da domenica sera, però, l'arrivo di una perturbazione atlantica provocherà un peggioramento che si manifesterà soprattutto nella giornata di lunedì con piogge ed acquazzoni estesi e persistenti su gran parte d'Italia. Tante nubi e tanti fenomeni, l'unica zona che probabilmente si salverà è l'estremo Nord-Est.

In questa fase, chiaramente, le temperature massime subiranno ovunque un ridimensionamento anche netto rispetto al caldo anomalo del fine settimana: si perderanno 5-10 gradi, in media, su gran parte d'Italia ed i valori diurni saranno ovunque inferiori ai 20 gradi. La fase di maltempo durerà anche martedì ma sarà localizzata al Centro-Sud, sulle regioni settentrionali si faranno strada ampie schiarite e tornerà il sole.

Nei giorni successivi dovrebbe tornare l'alta pressione ma non per tutti: una circolazione instabile si farà sentire sulle Isole Maggiori con tante nubi e nuove occasioni per piogge ed acquazzoni.