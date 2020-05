Meteo, fase 2 divisa tra anticiclone africano, temporali e nubifragi

Innanzitutto, buon primo maggio a tutti i lettori. Il mese appena iniziato comincerà sulle montagne russe del meteo, nel senso che si passerà da un estremo all'altro: se da domani l'Italia sarà protetta da un anticiclone africano con sole e tanto caldo, questo non è destinato a durare a lungo: temporali, grandinate ed una forte perturbazione potrebbero interessarci entro la prima decade.

Dal caldo africano

Secondo gli ultimi aggiornamenti da parte del Centro Europeo, l'anticiclone africano è confermatissimo: da domani al 5 maggio caldo in aumento fino a valori di 27-28°C (ma localmente anche prossimi ai 30°C) durante le ore più calde della giornata, in particolare al Centro-Sud e sulle grandi aree urbane della Pianura Padana.

A forti temporali

Rispetto ad altre volte, però, l'area di alta pressione non sarà infallibile: un vortice fresco in quota in discesa dal Nord Europa tra martedì 5 e mercoledì 6 maggio provocherebbe tanta instabilità e fenomeni molto forti a causa dell'enorme energia in gioco. Questi sono i presupporti perfetti, purtroppo, per maltempo forte e localizzato: temporali, grandinate, colpi di vento soprattutto sull'arco alpino orientale e al Centro-Sud.

Medio termine, nubifragi all'orizzonte

Poi, come sulle montagne russe, l'anticiclone ricucirebbe in fretta lo "strappo" riportando condizioni meteo stabili e soleggiate su tutto il Paese fino al fine settimana. Come dicono gli esperti, però, le sorprese non sono finite qui: questa volta il modello meteo americano (Gfs) disegna scenari perturbati a partire da domenica 10 maggio, quando una vera e propria perturbazione entrerebbe dalla Francia sul nostro Paese portando un'intensa fase di maltempo con il rischio di nubifragi a cominciare dalle regioni settentrionali.

In questo caso, le condizioni meteo ci metterebbero un po' prima di migliorare: per alcuni giorni tante piogge bagnerebbero l'Italia da nord a sud e si avrebbe un considerevole calo delle temperature che si porterebbero al di sotto delle medie di metà maggio.

Week-end sempre più soleggiato

Intanto, venerdì 1° maggio si aperto con tante nubi al Centro-Nord: la giornata di oggi sarà anche ventosa, specialmente sulle zone tirreniche, dove avremo mari molto mossi praticamente dalla Liguria al Lazio. Più sole e stabilità sulle regioni adriatiche ed al Sud con temperature in aumento.

È da domani, però, che un'alta pressione di origine africana si distenderà sull'Italia riportando bel tempo anche al Nord: tra sabato e domenica, durante il giorno, le massime toccheranno punte fino a 23-24°C al Centro-Nord. Tra le più calde Roma e Firenze con punte anche di 26 gradi. Ancora acquazzonI pomeridianI sulle zone interne meridionali ma sempre più deboli e localizzati.